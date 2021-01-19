Общество

Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом

Минздрав внес поправки в Перечень стандартных операционных процедур (СОП) и правил для медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь. Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В частности, данные поправки касаются сроков вакцинации от коронавируса в отношении лиц, которые переболели данной инфекцией. По словам Надежды Рагозиной, если ранее заявлялось, что человек, переболевший коронавирусом, может быть привит спустя 6 месяцев, то теперь вакцинация переносится на следующий прививочный сезон.