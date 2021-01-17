Общество

Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19

Специалисты Псковской областной инфекционной больницы в своем инстаграм-аккаунте ответили на вопросы жителей региона, касающиеся коронавируса и вакцинации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Один из подписчиков задал вопрос о бессимптомном коронавирусе. Специалист ответил, что слово «бессимптомный» говорит само за себя. Хотя, по его словам, немотивированная слабость, изменение вкуса, запаха, которые многие даже не замечают, нарушение сна и раздражительность, можно отнести к тем самым симптомам легких форм коронавируса.

Подписчик, который переболел коронавирусом с 25-процентным поражением легких, уточнил, нужно ли ему проходить антибактериальную терапию, если последний тест оказался отрицательным, а КТ показывает поражение легких 10-15%. В инфекционной больнице ему посоветовали не торопиться с контрольным исследованием и сделать его не раньше, чем через месяц.

Также врачи рассказали, какие анализы надо сдать после перенесенного коронавируса, чтобы проверить организм. Это клинический и биохимический анализы крови, коагулограмма с д-димером.

Кроме того, подписчики поинтересовались, каковы противопоказания для вакцинации от коронавируса. К таковым, по словам медиков, относятся: недавно перенесенный коронавирус, активная фаза хронического заболевания, беременность, период грудного вскармливания, время меньше месяца после вакцинации от гриппа или пневмококковой инфекции, гиперчувствительность к компонентам вакцины.

Одна из подписчиц спросила, можно ли сделать прививку от коронавируса, если болела в конце декабря и есть антитела. В инфекционной больнице ей ответили, что в течение шести месяцев этого делать нельзя.

Рассказали сотрудники больницы и о том, как записаться на вакцинацию от коронавируса онлайн: можно позвонить в колл-центр по телефону 122, вам предложат заполнить опросник, и по результатам запишут на вакцинацию.

Еще один вопрос касался восстановления после ОРВИ: подписчик поинтересовался, какие витамины можно принимать. Специалист посоветовал выбрать поливитамины, в состав которых входит витамин D, либо отдельно витамины D или В.