Общество

Псков 20/30: Как изменится город через 10 лет? ЛОНГРИД

На последней в 2020 году сессии Псковской городской Думы депутаты утвердили «Стратегию развития Пскова до 2030 года» - основополагающий документ, на основе которого будет развиваться жизнь города следующее десятилетие. Документ разрабатывался (и будет еще дорабатываться в рамках гарантийного периода) по заказу администрации Пскова Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Авторы стратегии проанализировали текущее положение дел в городе — каким Псков подошел к 2020 году — и определили основные направления развития, а также механизмы достижения поставленных целей, чтобы город заметно изменился за ближайшее десятилетие - к году 2030-му. Мы подготовили для псковичей краткую презентацию основных данных, содержащихся в этом документе.