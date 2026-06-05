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Диетолог предостерегла россиян от чрезмерного употребления кетчупа

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Ежедневное употребление кетчупа и других соусов повышает риск развития инсулинорезистентности, метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа, предупредила диетолог Ольга Редина.

Эксперт объяснила, что опасность представляет не ложка приправы время от времени, а регулярное и бесконтрольное ее присутствие в рационе в больших количествах, так как во многих соусах содержится много сахара, соли, загустителей и ароматизаторов.

Каждая из этих составляющих в отсутствие разумных ограничений опасна для организма: сахар увеличивает калорийность продуктов и может привести к ожирению, соль способствует задержанию в теле жидкости и вызывает отечность, загустители и ароматизаторы могут нарушать процессы пищеварения, пишет радио Sputnik.

Редина посоветовала готовить томатный соус самостоятельно для уверенности в прозрачности его состава и осторожнее сочетать его с фастфудом и жирной пищей.

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