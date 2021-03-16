Общество

Александр Братчиков призвал максимально привлечь псковичей к уборке города

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе совещания с представителями управляющих компаний и городских предприятий, которое проходит 18 марта, призвал привлечь как можно больше людей к месячнику по уборке города - состязанию-субботнику «Чистые игры», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Братчиков напомнил, что с 1 по 30 апреля месячник по уборке города пройдет в расширенном формате, с максимальным привлечением жителей областного центра, а его участников наградят в рамках нескольких номинаций.

«Хотелось бы, чтобы максимально привлекали жителей, - отметил он. - Если жители будут участвовать в уборке своей территории, уверен, что мусорить будут значительно меньше. Люди, вложив свой труд, будут с уважением относиться к тому, что сделали».

«Подумайте, каким образом мы сможем максимально привлечь жителей», - обратился он к присутствующим.

На совещании также решили попробовать озеленить территории в рамках предстоящего субботника, не используя при этом шины от автотранспорта. Александр Братчиков попросил управляющие организации составить список соответствующих территорий.

Сити-менеджер напомнил, что партнерами «Чистых игр» выступают ООО «Экопром» и псковский завод «Титан-Полимер», а информационную поддержку оказывают медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».

Напомним, участникам субботника-состязания «Чистые игры» предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а три победителя - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Добавим, что на совещании глава администрации города также поздравил присутствующих с наступающим Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который в этом году отмечается 21 марта. «О нас вспоминают ровно тогда, когда что-то случается. От себя лично и администрации Пскова поздравляю с профессиональным праздником», - сказал Александр Братчиков и пожелал всем терпения и здоровья.