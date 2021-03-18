Общество

Марина Мезенцева: «Экопром» оказывает поддержку всем, кто радеет за чистоту своего края

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области, ООО «Экопром» с удовольствием оказывает поддержку всем, кто радеет за чистоту родного края. Об этом сообщила в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель директора компании Марина Мезенцева, комментируя значимость проведения весенней уборки территорий Пскова в формате состязания-субботника «Чистые игры».

«Мы участвуем во всем, что связано с уборкой территорий: района, улицы, парка — любого уголочка. Для регоператора это не разовая акция, а целое направление деятельности. Причем в нем уже даже сложились определенные традиции. Поэтому мы с удовольствием оказываем поддержку всем, кто радеет за чистоту родного края. Нам близки их инициативы и мы всегда готовы их поддержать, как можем, всеми возможными ресурсами», - подчеркнула Марина Мезенцева.

Также она позитивно оценила решение придать весенней уборке Пскова интересный формат. «Новый формат всегда вызывает интерес. Надеюсь, состязание-субботник привлечет большое количество участников», - добавила замдиректора «Экопрома», еще раз заверив, что регоператор солидарен с людьми, которые борются за чистоту своего края.

Напомним, состязание-субботник «Чистые игры» пройдет в Пскове с 1 по 30 апреля. Цель акции — мотивировать горожан к участию в уборке своего города и привлечь к этому процессу максимальное количество людей. Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а три победителя - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Контейнеры и мешки для вывоза мусора предоставит региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром».