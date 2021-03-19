Общество

Псковский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Гавунаса

19 марта Псковский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Гавунаса, обвиняемого в организации мошенничества в особо крупном размере и Льва Саляева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В ходе судебного заседания государственным обвинителем изложено предъявленное подсудимым обвинение, а также определена очередность исследования доказательств со стороны обвинения.

Судебное заседание отложено на 26 апреля 2021 года.

Напомним, Михаилу Гавунасу инкриминируются мошеннические действия, связанные с завладением обманным путем долей ГУП «Псковалко» в уставном капитале ЗАО «Псковпищепром» и легализацией похищенного имущества, мошеннические действия, связанные с завладением путем обмана имуществом ЗАО Агрофирма «Черская» в ООО «Агрокомплекс» и легализацией похищенного имущества, использование заведомо подложного документа об отсутствии у него гражданства государства Израиль, а также склонение неустановленного лица к изготовлению данного документа.

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Михаил Гавунас находился под следствием 8 лет. Дело несколько раз возвращалось в следственный комитет для устранения нарушений.