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Общество

Улицу Поселочную в Пскове занесли на «Доску позора» из-за мусора и грязи

08.04.2021 14:30|ПсковКомментариев: 0

В проект «Доска позора», который запустила Псковская Лента Новостей в рамках конкурса «Чистый Псков» - по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города, поступило очередное обращение. Жительница города указала на неудовлетворительное состояние аллеи за домом по улице Поселочной в Пскове.

«По этой аллее ходит много людей, это единственная дорога к переходу через железнодорожные пути в город. Ни одной мусорки, наносной грунт везде, ни одного дворника никогда. Все асфальтное покрытие теперь имеет слой земли сверху, ливневки, видимо, все под землей. Пусть хотя бы дворник потихоньку убирать начинает. Мне одной не справиться. Тут очень много и мусора, и веток, и листвы старой. И хотелось бы, конечно, очистить саму аллею от земли, а то в дождь не пройти, сплошная грязь», - описала проблему автор обращения.

По ее словам, «этот ужас продолжается» и с торца дома, где раньше располагался сетевой магазин: урны переполнены, мусор горой лежит рядом.

«Вроде, есть какой-то новый арендатор в помещении на первом этаже, но никто ничего не убирает. Только я с собаками хожу и собираю битые бутылки хотя бы... Не может же это быть ничьим местом? Должен же кто-то хотя бы раз в месяц убирать? Ходят школьники тут и составляют представление о городе и стране», - заключила неравнодушная псковичка.

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Напомним, в рамках проекта «Доска позора» мы предлагаем нашим читателям присылать в редакцию ПЛН фотографии тех мест в Пскове, которые требуют уборки, но при этом по каким-то причинам давно не приводились в порядок. Все заявки будут перенаправлены в управление городского хозяйства для разбирательства, кто из ответственных лиц плохо справляется со своими обязанностями.

Управляющая компания, которая не прибралась на территории, находящейся в ее ведении, нерадивый подрядчик, забывший убрать мусор после ремонта, предприниматель, который не посчитал нужным облагородить территорию вокруг своего заведения - в каждом случае мы постараемся определить, кому давно пора взять в руки грабли и мешки для мусора.

Фотографии, а также небольшое описание плохо убранной территории (обязательно указывать, где находится и как давно не убирается) принимаются по адресу: redaktor@pln-pskov.ru.

Теги: #уборка города #Чистый Псков #доска позора
Источник: Псковская Лента Новостей
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