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Общество

Проект «Доска позора»: расскажите о плохо убранных территориях в Пскове

05.04.2021 15:34|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей запускает проект «Доска позора» в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков», который стартовал 1 апреля.

Мы предлагаем нашим читателям присылать в редакцию ПЛН фотографии тех мест в Пскове, которые требуют уборки, но при этом по каким-то причинам давно не приводились в порядок. Все заявки будут перенаправлены в управление городского хозяйства для разбирательства, кто из ответственных лиц плохо справляется со своими обязанностями.

Управляющая компания, которая не прибралась на территории, находящейся в ее ведении, нерадивый подрядчик, забывший убрать мусор после ремонта, предприниматель, который не посчитал нужным облагородить территорию вокруг своего заведения – в каждом случае мы постараемся определить, кому давно пора взять в руки грабли и мешки для мусора.

Фотографии, а также небольшое описание плохо убранной территории (обязательно указывать, где находится и как давно не убирается) принимаются по адресу: redaktor@pln-pskov.ru.

Напомним также, что с 1 апреля администрация Пскова и Псковская Лента Новостей начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков» - конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Заявителям нужно заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе.

Подробнее об условиях конкурса читайте здесь.

Теги: #благоустройство #Чистый Псков #доска позора
Источник: Псковская Лента Новостей
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