Общество

Опубликован перечень территорий для уборки активистами в рамках конкурса «Чистый Псков»

Общественные организации часто проводят субботники на территориях, которые входят в регулярную уборку подрядчиков по муниципальным контрактам. Таким образом, работа инициативных горожан становится неэффективной. В то же время ряд проблемных участков и территорий города не входят в уборку, находятся в плачевном состоянии и требуют внимания активистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГХ Пскова.

Перечень таких территорий сформировало управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции. Их можно привести в порядок в рамках конкурса о благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

Конкурс проводится до 14 мая. Координатором субботников является управление городского хозяйства администрации Пскова.

«Любое лицо, желающее провести субботник, может выбрать территорию из данного перечня, уведомив о своем выборе управление городского хозяйства, или согласовать с управлением любую другую территорию, не входящую в уборку и не согласованную на субботник другой организацией. Контактные телефоны: 29-15-16, 29-15-12», - добавили в УГХ. Еще один вопрос, на который обратили внимание специалисты УГХ, касается посадки зеленых насаждений на городских территориях в период месячника. Согласно правилам благоустройства, утвержденным решением псковской городской Думы (ред. от 29.05.2020 №1217), снос, реконструкция, пересадка, посадка зеленых насаждений на территории города, за исключением земельных участков, находящихся в собственности физических или юридических лиц, осуществляется на основании письменного разрешения, выданного управлением городского хозяйства по заявлению заинтересованного лица. По этому вопросу можно проконсультироваться по телефонам 29-15-22 и 29-15-17.

Напомним, заявки на участие в конкурсе принимаются в срок с 1 по 25 апреля на сайте Псковской Ленты Новостей. Заявителем может выступать как физическое лицо или его представитель, так и представитель организации.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

«дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);

«общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);

«территория предприятия»;

«территория объекта торговли»;

«территория учреждений и организаций»;

«прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Заявителям нужно заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе.