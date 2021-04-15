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Все было прозрачно - представитель «Формоза ИТ» о скандальной закупке мебели в ДМШ

Поставка мебели для детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове была прозрачной, заявил представитель ООО «Формоза ИТ» Юрий Ефремов в пресс-центре ПЛН 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все было прозрачно, каждый этап проверялся экспертами», - подчеркнул он. Юрий Ефремов отметил, что компании непонятно решение Арбитражного суда Псковской области об отмене торгов на закупку мебели для ДМШ. «Пока не представляем, как фактически это решение исполнить», - сказал он.

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Сейчас компания ждет мотивировочную часть решения на сайте Арбитражного суда. «Нас такое решение не устраивает. В планах - обжаловать решение в вышестоящей инстанции, чем будем заниматься в ближайшее время. Очень надеемся на апелляционную инстанцию, которая вынесет решение, которое устроит все стороны», - сказал он. Жалобу подадут в 14-й арбитражный апелляционный суд (Вологда).

Юрий Ефремов напомнил, что в ходе судебного производства была проведена экспертиза. Стоимость стульев, согласно заключению эксперта, составила 155 000 тысяч рублей. «Стоимость установлена, это документ, который не опровергнут», - подчеркнул он.

Представитель компании указал на то, что эксперт изучал наполнение стульев, и пришел к выводу, что пуха в них нет, а тот наполнитель, который там находится, гипоаллергенен и менее подвержен износу. Также он пришел к выводу, что мебель произвела итальянская компания «Мариони». «Это выводы эксперта. Остается загадкой, почему суд не дал оценку данным доказательствам», - добавил Юрий Ефремов.

«Формоза ИТ» покупала стулья у своего поставщика, продолжил он. «Нам было важно, чтобы стулья соответствовали техническому заданию», - отметил представитель компании.

По мнению Юрия Ефремова, от решения Арбитражного суда пострадают все участники процесса, а школа может приостановить деятельность. «Это не один стул, а большой объем мебели. Если все это забрать, у школы будут проблемы с осуществлением образовательной деятельности», - добавил он.

По его словам, планируется выйти в Арбитражный суд с встречным иском в рамках данного дела для защиты собственных интересов и деловой репутации.