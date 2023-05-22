Общество

Завершился очередной суд по делу о скандальной закупке мебели для ДМШ №1 Пскова

Кассационная инстанция оставила в силе решение Арбитражного суда Псковской области об отказе обществу «Формоза-ИТ» во взыскании с псковской детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова 6 722 497 рублей убытков в виде реального ущерба, причиненного мебели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Псковской области признан недействительным электронный аукцион на поставку мебели для учебных классов и концертного зала учреждения, признан недействительным договор, заключенный учреждением и обществом на поставку мебели.

Суд обязал учреждение возвратить ООО «Формоза-ИТ» мебель, а ООО «Формоза-ИТ» – возвратить в бюджет города Пскова денежные средства в размере 13 300 483 рублей.

Суд вынес определение о принятии обеспечительных мер в виде запрета учреждению передавать обществу мебель до фактического возврата обществом в бюджет города Пскова денежных средств в размере 13 300 483 рублей. Мебель суд определил оставить на хранение учреждению в месте ее фактического нахождения по адресу: Псков, улица Советская, 44.

ООО «Формоза-ИТ» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском о взыскании с учреждения 6 722 497 рублей убытков в виде реального ущерба, причиненного мебели. Согласно заключению специалиста стоимость предметов мебели составляет 6 577 986 рублей.

Учитывая реальную стоимость мебели с учетом имеющегося износа, сумма убытков согласно расчету общества составляет: 13 300 483 рублей (стоимость мебели при ее покупке) - 6 577 986 рублей (стоимость мебели на сегодняшний день) = 6 722 497 рублей.

Суд указал, что в рассматриваемом случае факт наличия убытков в сумме 6 722 497 рублей обществом не доказан, поскольку деньги, полученные в оплату переданного товара (мебели) в размере 13 300 483 рублей в бюджет города Пскова, истцом не возвращены, а мебель находится у ответчика в связи с запретом суда на ее передачу обществу.

Кассационная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции.