Общество

Арбитражный суд отменил торги на скандальную закупку мебели для ДМШ №1 Пскова

Арбитражный суд Псковской области отменил торги на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы Псковской области.

Напомним, громкий скандал с закупкой мебели для Псковской музыкальной школы №1 разыгрался в начале 2020 года. Тогда стало известно, что для учреждения приобретены стулья по 100 тысяч рублей за штуку и столы - по 300 тысяч, а также другая дорогая мебель на сумму более 13 миллионов рублей.

«При проведении проверки были установлены грубые нарушения законодательства о контрактной системе как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика. В результате была поставлена мебель в разы дешевле, неизвестного происхождения и качества. Ни заказчик, ни поставщик не смогли представить документы, подтверждающих изготовителя. Сертификаты качества при аукционе были представлены одни, при поставке - другие. Производители, на которых ссылались заказчики поставки мебели, отказались от авторства поставленных стульев. Кроме того, экспертиза показала, что заявленного в техзадании пуха внутри стульев нет, а есть синтетический материал», - говорится в сообщении УФАС.

В итоге мебель вернут «Формозе ИТ», а «Формоза – ИТ» обязана вернуть деньги в бюджет.