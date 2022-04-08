Общество

В Пскове скандальные стулья решили оставить на хранении в музыкальной школе

По заявлению прокуратуры области Арбитражный суд Псковской области запретил ООО «Формоза–ИТ» вывоз мебели из Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2020 году по исковому заявлению заместителя прокурора региона Арбитражный суд Псковской области признал недействительными электронный аукцион и договор, заключенный между музыкальной школой и ООО «Формоза-ИТ», на поставку мебели для учебных классов и концертного зала образовательного учреждения.

По решению суда учреждение обязано возвратить указанному обществу мебель, а поставщик, в свою очередь, должен вернуть в бюджет города Пскова деньги - более 13 миллионов рублей. В добровольном порядке решение суда ответчики не исполнили, в связи с чем возбуждено исполнительное производство.

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Со стороны ООО «Формоза-ИТ» 6 апреля были предприняты меры, которые ставят под угрозу исполнение судебного акта (общество вывезло из учреждения часть мебели). На счетах ООО «Формоза-ИТ» отсутствуют деньги, необходимые для исполнения судебного акта. Кроме того, в производстве Арбитражного суда Псковской области находится на рассмотрении заявление о признании ООО «Формоза-ИТ» несостоятельным (банкротом).

При таких обстоятельствах возникают сомнения в намерении организации исполнить решение суда, заметили в ведомстве.

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По результатам рассмотрения заявления заместителя прокурора области 8 апреля Арбитражный суд Псковской области вынес определение о принятии обеспечительных мер в виде запрета образовательному учреждению передавать ООО «Формоза-ИТ» мебель до фактического возврата указанным обществом денежных средств в бюджет города, мебель оставлена на ответственное хранение детской музыкальной школе.