Общество

Прокуратура решила приостановить вывоз стульев из музыкальной школы в Пскове

Прокуратура Псковской области приостановила действия ООО «Формоза-ИТ» по вывозу мебели из Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, решением Арбитражного суда Псковской области по результатам рассмотрения иска прокурора аукцион и сделка по поставке мебели для учебных классов и концертного зала музыкальной школы признаны недействительными. ​По решению суда учебное заведение обязано возвратить поставщику мебель, а ООО «Формоза-ИТ» вернуть в бюджет города Пскова денежные средства в размере более 13 млн рублей.

«​Вместе с тем в феврале этого года в Арбитражном суде Псковской области по иску ООО "Формоза-Сервис" зарегистрировано арбитражное дело №А52-620/2022 о банкротстве ООО "Формоза-ИТ". ​Указанные обстоятельства не гарантируют, что установленные судом обязательства по возврату денежных средств в бюджет города будут выполнены. ​В связи с чем в настоящее время прокуратурой области принимаются меры по недопущению неисполнения судебного акта», - говорится в сообщении.