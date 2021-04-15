Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Ребята! Вступайте в профсоюз!
в последний путь
Жить экологично очень просто
Уникальная разработка Nordman
«Чистый Псков» открыт прием заявок
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
Телефон прямого эфира 56-73-72
Доска позора
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Общество 15.04.2021 23:113 23 тысячи жителей Псковской области полностью привились от коронавируса 16.04.2021 16:160 В Псковской области не ждут сильных подтоплений этой весной 16.04.2021 16:043 Экс-председатель ТИК Пскова может возглавить бизнес-инкубатор 16.04.2021 15:170 Сотрудники «РЖД» привели в порядок территорию возле станции «Псков-Товарный» 16.04.2021 15:090 COVID-19 выявлен у 17 пациентов великолукской больницы 16.04.2021 15:020 Смены в летних лагерях в Псковской области снова сократят до 14 дней
 
 
 
Самое популярное 09.04.2021 09:550 Следователи выясняют причины смерти псковской школьницы 10.04.2021 17:150 В Пскове простились с трагически погибшей восьмиклассницей 09.04.2021 07:270 Названа причина стрельбы на кладбище в Пскове 14.04.2021 11:1721 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 11.04.2021 12:397 Пятиклассница умерла после разговора с завучем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сотрудники «РЖД» привели в порядок территорию возле станции «Псков-Товарный»

16.04.2021 15:17|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ОАО «РЖД» приняли участие в конкурсе по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» и привели в порядок территорию возле административного здания железнодорожной станции «Псков-Товарный».

Вместе с заявкой на конкурс для участия в номинации «Территория учреждений и организаций» представители железнодорожной станции представили несколько фотографий, по которым можно оценить результат проделанной работы.

 
 

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков».

 

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

  • «дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);
  • «общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);
  • «территория предприятия»;
  • «территория объекта торговли»;
  • «территория учреждений и организаций»;
  • «прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

Заявителям нужно заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе.

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.

Теги: #конкурс #уборка города #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы принятие закона об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления?
В опросе приняло участие 374 человека
Сюжет: «Чистый Псков» Сотрудники «РЖД» привели в порядок территорию возле станции «Псков-Товарный» Волонтеры лицея «Развитие» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» Житель улицы Госпитальной заявился на участие в конкурсе «Чистый Псков» Облюбованную под парковку зеленую зону на улице Госпитальной внесли на «Доску позора» Территорию перед домом на Рижском проспекте в Пскове привели в порядок До 25 апреля принимаются заявки на конкурс «Чистый Псков» Покрытый мусором газон перед домом на Рижском проспекте занесли на «Доску позора» Опубликован перечень территорий для уборки активистами в рамках конкурса «Чистый Псков» «Доска позора»: Улицу Мирную назвали территорией, которая не убирается никогда Улицу Поселочную в Пскове занесли на «Доску позора» из-за мусора и грязи Из-за груды мусора улица в Любятово оказалась на «Доске позора» Грязную территорию вокруг Р-16 в Пскове занесли на «Доску позора» Проект «Доска позора»: расскажите о плохо убранных территориях в Пскове Компания «Джем-авто» примет участие в конкурсе «Чистый Псков» Стартовал прием заявок на конкурс «Чистый Псков» ПЛН-ТВ: Псковичи об участии в акции «Чистый Псков» Конкурс «Чистый Псков» пополнится номинацией для активных горожан УГХ ожидает участия силовиков в состязаниях-субботнике в Пскове Оценивать уборку во время «Чистого Пскова» будут в пяти номинациях Общественный пресс-центр ПЛН: Состязание-субботник «Чистый Псков» Павел Талебин: Только общими усилиями мы сделаем Псков чистым, уютным и красивым «Экопром» примет участие в акции «Чистый Псков» Юрий Сорокин об акции «Чистый Псков»: Всем желающим - добро пожаловать Дмитрий Гусаков: «Чистый Псков» - правильный формат привлечения псковичей к уборке города Марина Мезенцева: «Экопром» оказывает поддержку всем, кто радеет за чистоту своего края Александр Братчиков призвал максимально привлечь псковичей к уборке города Состязание-субботник «Чистый Псков» стартует в Пскове в апреле
16.04.2021, 16:350 Набережную реки Великой в Пскове привели в порядок сотрудники Центра туризма 16.04.2021, 16:300 ВТБ: Спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставок 16.04.2021, 16:250 С 23 апреля автобус №30 начнет ходить по Коммунальной 16.04.2021, 16:230 Из-за ссоры с женой-псковичкой гражданин Эстонии лишился вида на жительства в РФ
16.04.2021, 16:200 Алексей Севастьянов: Мы не можем лишать жителей отдаленных районов комфортной городской среды 16.04.2021, 16:160 В Псковской области не ждут сильных подтоплений этой весной 16.04.2021, 16:110 Почти полмиллиона рублей задолжали работникам в Псковской области 16.04.2021, 16:043 Экс-председатель ТИК Пскова может возглавить бизнес-инкубатор
16.04.2021, 16:022 Один из предаварийных памятников ЮНЕСКО в Псковской области ждет ремонт 16.04.2021, 15:500 Соревнования по спортивному ориентированию стартовали в Пскове 16.04.2021, 15:430 В Себеже пресекли контрабанду более 7 тысяч пачек сигарет 16.04.2021, 15:380 В Великих Луках завершается строительство новой котельной взамен двух угольных
16.04.2021, 15:311 Четыре участка федеральных дорог в Псковской области стали безопаснее 16.04.2021, 15:260 Порховича осудили за использование поддельных водительских прав 16.04.2021, 15:170 Сотрудники «РЖД» привели в порядок территорию возле станции «Псков-Товарный» 16.04.2021, 15:130 Промышленное производство в Псковской области выросло на полпроцента
16.04.2021, 15:090 COVID-19 выявлен у 17 пациентов великолукской больницы 16.04.2021, 15:071 Стало известно, как перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове 16.04.2021, 15:020 Смены в летних лагерях в Псковской области снова сократят до 14 дней 16.04.2021, 14:560 Жителей Псковской области ждет теплая суббота
16.04.2021, 14:390 Многодетную псковичку отправили в тюрьму за наркопреступления 16.04.2021, 14:280 Кабмин расширил возможности участия в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 16.04.2021, 14:143 Депутаты и сотрудники аппарата Собрания вышли на субботник в Пскове 16.04.2021, 14:100 На интерактивный спектакль «Поклонилась весна кузнецу» приглашают псковичей
16.04.2021, 14:054 В Доме Батова может открыться отделение банка 16.04.2021, 13:540 Голосование в рамках конкурса «…Кто там в малиновом берете» началось на сайте Пушкинского заповедника 16.04.2021, 13:500 Более тысячи мешков для субботника отправили в Палкинский район 16.04.2021, 13:420 Горожан приглашают на презентацию книги псковского священника
16.04.2021, 13:308 Евгений Седов отстранен от должности главы Палкинского района 16.04.2021, 13:300 Фотофакт: Арт-объект «‎Love»‎ появился в Гдове 16.04.2021, 13:260 Псковская фабрика Nordman представила уникальную разработку для детей 16.04.2021, 13:190 Волонтеры лицея «Развитие» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков»
16.04.2021, 13:110 Укрепление основания Снетогорского монастыря начнется в этом сезоне 16.04.2021, 13:060 На улице Чудской завершен монтаж бортового камня 16.04.2021, 12:531 Проект «Зеленая область» представил Михаил Ведерников 16.04.2021, 12:460 Водитель пострадал при обгоне в Стругах Красных
16.04.2021, 12:352 Руководитель псковского фонда капремонта назвал главную претензию к подрядчикам 16.04.2021, 12:261 600 млн рублей направили на капремонт домов в Псковской области 2020 году 16.04.2021, 12:200 Открыты продажи на спектакли Астраханского театра драмы со скидкой 16.04.2021, 12:142 Должникам по взносам на капремонт начислят пени с 1 мая
16.04.2021, 12:100 Более 100 новых рабочих мест может появится в псковском «Моглино» 16.04.2021, 12:042 Все обоснования повышения пенсионного возраста оказались блефом — Миронов 16.04.2021, 11:570 Около 580 млн рублей задолжали псковичи Фонду капремонта 16.04.2021, 11:520 Стартует набор волонтеров на встречу воздухоплавателей в Великих Луках
16.04.2021, 11:450 Более 8 млн россиян привились от коронавируса 16.04.2021, 11:390 Более 200 домов в Псковской области капитально отремонтируют 16.04.2021, 11:370 «Хайпожоры»: Где теперь людям изливать ненависть? 16.04.2021, 11:290 120 лифтов заменят в Пскове в 2021 году
16.04.2021, 11:210 Председатель Псковского облсовпрофа принял участие в заседании генсовета ФНПР 16.04.2021, 11:154 Еще пять человек умерли от COVID-19 в Псковской области 16.04.2021, 11:125 Пскович пожаловался на притон в многоквартирном доме на Гражданской 16.04.2021, 11:060 85% должников Сбера общались с роботом во время пандемии
16.04.2021, 11:020 Началась видеотрансляция пресс-конференции о капремонте в Псковской области 16.04.2021, 10:470 На улице Новгородской в Пскове станет светлее 16.04.2021, 10:400 Три жителя Псковской области написали «Тотальный диктант» на «отлично» 16.04.2021, 10:342 «Подстрочник»: Чем гордится Вадим Нэдик?
16.04.2021, 10:330 «Умоляла Сережу не ехать» - как живет семья сбитого у Моглино велосипедиста через два года после аварии 16.04.2021, 10:292 Псковские пограничники задержали контрабандистов с мясом 16.04.2021, 10:225 Завершился показ фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (серии 16-18) 16.04.2021, 10:100 Псковская область присоединяется к всероссийскому субботнику
16.04.2021, 10:050 Пскович отомстил соседу за удар по голове и отправился в колонию на 3 года 16.04.2021, 10:030 Вся правда о Центре науки и спорта «Без предела» 16.04.2021, 09:541 Фотофакт: Бардак на берегу Псковы устранили 16.04.2021, 09:460 Сигареты под видом угля пытались провезти через границу псковичи
16.04.2021, 09:410 Квартира горела в Пскове из-за короткого замыкания в гирлянде 16.04.2021, 09:380 Участие Плюсского района в федеральных и областных программах обсудили депутаты на встрече актива 16.04.2021, 09:210 Россиянам разрешат банкротиться через портал госуслуг 16.04.2021, 09:170 15 палов травы зарегистрировано в Псковской области 15 апреля
16.04.2021, 09:000 Псковичи стали победителями международного конкурса «На Олимпе» 16.04.2021, 08:5432 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски» 16.04.2021, 08:430 Минобороны рассекретило архивы об освобождении польского города Тшчанка 16.04.2021, 08:350 Сельхозпредприятия Псковского района готовятся к летне-пастбищному периоду
16.04.2021, 08:190 Работники «Псковских тепловых сетей» благоустроили участок улицы Народной 16.04.2021, 08:000 Конференция «Великие Луки: взгляд из прошлого» собрала участников из двух регионов 16.04.2021, 07:478 В Минпромторге объяснили рост цен на яйца 16.04.2021, 07:328 Роспотребнадзор предложил дважды тестировать на COVID прибывших из Турции
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.