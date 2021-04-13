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Общество

До 25 апреля принимаются заявки на конкурс «Чистый Псков»

14.04.2021 11:00|ПсковКомментариев: 0

Администрация Пскова и Псковская Лента Новостей продолжают прием заявок на конкурс «Чистый Псков» - конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города. Каждая заявка будет опубликована на сайте ПЛН.

 

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивных учреждений, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Участникам предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

  • «дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);
  • «общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);
  • «территория предприятия»;
  • «территория объекта торговли»;
  • «территория учреждений и организаций»;
  • «прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 25 апреля 2021 года на сайте Псковской Ленты Новостей. Заявителем может выступить как физическое лицо (заявку может подать любой горожанин, который решит поделиться примером хорошо убранной территории), так и представитель организации.

Заявителям нужно заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе.

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.

Кроме того, с помощью голосования жителей и гостей города Пскова в каждой из номинаций будет определена территория, получающая «приз зрительских симпатий». Интернет-голосование будет проведено в период с 1 по 11 мая на сайте Псковской Ленты Новостей.

Приветствуется творческий подход. Если участник конкурса придумает слоган для своего мероприятия и будет активно его освещать в соцсетях, Псковская Лента Новостей обязательно отметит это в своих публикациях.

Общее подведение итогов конкурса пройдет в период с 12 по 14 мая. Награждение участников конкурса состоится 14 мая в администрации Пскова (улица Некрасова, 22).

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационный партнер - медиахолдинг «Гражданская пресса». Контейнеры и мешки для вывоза мусора предоставит региональный оператор по обращению с ТКО - компания «Экопром».

Теги: #конкурс #уборка города #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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