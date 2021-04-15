Общество

Набережную реки Великой в Пскове привели в порядок сотрудники Центра туризма

Берег реки Великой и Степановский лужок привели в порядок волонтеры Псковского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Теперь они могут претендовать на победу в номинации «Прочие территории общего пользования» конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков».

Сотрудники Центра туризма активно участвуют в подобных акциях: собирают с кружковцами макулатуру, использованные батарейки и ежегодно участвуют в субботниках.

Так как придворовой территории у организации нет, волонтеры выходят на уборку набережной реки Великой, излюбленного места отдыха псковичей. Этот год не стал исключением - 12 сотрудников центра поддержали акцию «Чистый Псков» и отправились на субботник.

«За чистотой мы следим не только в дни официальных субботников. Есть активные сотрудники, которые делают подобные рейды и летом, когда особенно много отдыхающих на берегу Великой. Надеемся, что город с каждым годом будет чище и краше. А мы всячески этому будем содействовать!» - подчеркнули в областном Центре детского и юношеского туризма и экскурсий.

Сотрудники центра подошли к задаче творчески. И для своего субботника придумали слоган «Любая работа нам нипочем. Мусор в городе мы уберем!» и даже речевку:

«Выйдем дружно на субботник,

Мусор вместе уберем,

Город сделаем мы чище,

Мы заботимся о нем!»

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

«дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);

«общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);

«территория предприятия»;

«территория объекта торговли»;

«территория учреждений и организаций»;

«прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.