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Общество

Сотрудники FIT SERVICE навели порядок в Финском парке Пскова

21.04.2021 11:35|ПсковКомментариев: 1

Сотрудники автосервиса FIT SERVICE (ООО «Джем-Авто») приняли участие в конкурсе по благоустройству «Чистый Псков» и навели порядок в Финском парке. Компания готова побороться за победу в номинации «Общественное пространство», соответствующая заявка поступила в редакцию Псковской Ленты Новостей.

«Финский парк - излюбленное место не только среди детей, но и среди поклонников активного отдыха и спорта (велосипед, пробежки и т. д.). В автосервисах FIT SERVICE в Пскове работает порядка 35 человек, у многих есть семьи и дети, многие любят после работы прогуляться в парке. Мы видим, что его территорию всегда подметают, есть мусорные контейнеры и, на первый взгляд, он кажется красивым, ухоженным и чистым. Но, если сделать шаг в сторону или даже просто приглядеться, - приходишь в ужас! Ручей, над которым установлены красивые деревянные мостики, засорен фантиками, бутылками и даже мешками. Подвал дома Бобовкина (исторически значимое место) вообще превращен в свалку мусора, равно как и территория над ним», - рассказали в компании.

 
 
Фотографии до и после уборки

Активисты автосервиса FIT SERVICE решили навести порядок в одном из излюбленных мест для прогулок псковичей и гостей города и в субботний день, 17 апреля, очистили в Финском парке канал от мусора, вычистили подвалы дома Бобовкина и прилегающую территорию.

Сотрудники компании в результате собрали 11 мешков мусора, а также повесили в парке кормушку для птиц.

     

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков». 

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

  • «дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);
  • «общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);
  • «территория предприятия»;
  • «территория объекта торговли»;
  • «территория учреждений и организаций»;
  • «прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

Заявителям нужно заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе.

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».

Теги: #конкурс #уборка города #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: «Чистый Псков» Сотрудники FIT SERVICE навели порядок в Финском парке Пскова «Псков-Полимер» принял участие в конкурсе «Чистый Псков» «Доска позора» пополнилась замусоренной территорией на улице Солнечной Молодежный совет Почты России навел порядок под Ольгинским мостом в Пскове Очаг мусора на улице Розы Люксембург в Пскове занесли на «Доску позора» Учащиеся Псковского технического лицея навели порядок у Домика «Искры» Семья из Пскова облагородила дорогу к автобусной остановке Набережную реки Великой в Пскове привели в порядок сотрудники Центра туризма Сотрудники «РЖД» привели в порядок территорию возле станции «Псков-Товарный» Волонтеры лицея «Развитие» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» Житель улицы Госпитальной заявился на участие в конкурсе «Чистый Псков» Облюбованную под парковку зеленую зону на улице Госпитальной внесли на «Доску позора» Территорию перед домом на Рижском проспекте в Пскове привели в порядок До 25 апреля принимаются заявки на конкурс «Чистый Псков» Покрытый мусором газон перед домом на Рижском проспекте занесли на «Доску позора» Опубликован перечень территорий для уборки активистами в рамках конкурса «Чистый Псков» «Доска позора»: Улицу Мирную назвали территорией, которая не убирается никогда Улицу Поселочную в Пскове занесли на «Доску позора» из-за мусора и грязи Из-за груды мусора улица в Любятово оказалась на «Доске позора» Грязную территорию вокруг Р-16 в Пскове занесли на «Доску позора» Проект «Доска позора»: расскажите о плохо убранных территориях в Пскове Компания «Джем-авто» примет участие в конкурсе «Чистый Псков» Стартовал прием заявок на конкурс «Чистый Псков» ПЛН-ТВ: Псковичи об участии в акции «Чистый Псков» Конкурс «Чистый Псков» пополнится номинацией для активных горожан УГХ ожидает участия силовиков в состязаниях-субботнике в Пскове Оценивать уборку во время «Чистого Пскова» будут в пяти номинациях Общественный пресс-центр ПЛН: Состязание-субботник «Чистый Псков» Павел Талебин: Только общими усилиями мы сделаем Псков чистым, уютным и красивым «Экопром» примет участие в акции «Чистый Псков» Юрий Сорокин об акции «Чистый Псков»: Всем желающим - добро пожаловать Дмитрий Гусаков: «Чистый Псков» - правильный формат привлечения псковичей к уборке города Марина Мезенцева: «Экопром» оказывает поддержку всем, кто радеет за чистоту своего края Александр Братчиков призвал максимально привлечь псковичей к уборке города Состязание-субботник «Чистый Псков» стартует в Пскове в апреле
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