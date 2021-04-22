Общество

Сотрудники детсада «Журавлик» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков»

Сотрудники детского сада «Журавлик» (МБДОУ «Детский сад № 42») навели порядок на территории учреждения и подали заявку на участие в конкурсе по благоустройству «Чистый Псков».

Как рассказала Псковской Ленте Новостей заведующая детским садом Татьяна Радченко, в минувшую пятницу, 16 апреля, сотрудники учреждения присоединились к общеобластному субботнику. Убрали мусор и опавшую листву, покрасили бордюры, побелили деревья и облагородили газоны и клумбы.

Такая работа здесь не носит стихийного характера, сотрудники учреждения, родители и даже сами ребята внимательно следят за чистотой на территории детского сада постоянно. Не так давно здесь появился новый забор, установили видеонаблюдение, а на детских площадках появились тематические «уголки сказок», которые очень нравятся детям.

Этой весной здесь собрали не так много мешков мусора и листвы, потому что за порядком в детском саду внимательно следят. К тому же основную часть опавшей листвы с территории учреждения убрали еще осенью – тогда вывезли около 400 мешков мусора, поэтому весной их потребовалось уже намного меньше.

Добавим, что детский сад «Журавлик» претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков» в номинации «Территория учреждений и организаций».

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

«дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);

«общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);

«территория предприятия»;

«территория объекта торговли»;

«территория учреждений и организаций»;

«прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».