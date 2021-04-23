Общество

Псковский хлебокомбинат принял участие в конкурсе «Чистый Псков»

Сотрудники Псковского хлебокомбината навели порядок на территории предприятия и подали заявку на участие в конкурсе по благоустройству «Чистый Псков».

Как рассказали Псковской Ленте Новостей на хлебокомбинате, в субботнике приняли участие все отделы предприятия. Сотрудники навели порядок на рабочих местах, убрали мусор и опавшую листву с прилегающей территории (вывезли около 50 мешков), покрасили скамейки и фундаменты зданий, благоустроили зеленые зоны и нанесли свежую разметку под навесами, в частности, на въезде на комбинат.





Фото до и после уборки

Работали с самого утра слаженно, поэтому с большим кругом задач справились оперативно и успели привести в порядок территорию комбината до начавшегося после обеда дождя.

На хлебокомбинате заверили, что все работы проводились со строгим соблюдением техники безопасности – за этим внимательно следил начальник охраны труда.

Теперь предприятие претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков» в номинации «Территория предприятия».

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

«дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);

«общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);

«территория предприятия»;

«территория объекта торговли»;

«территория учреждений и организаций»;

«прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».