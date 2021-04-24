Общество

Школа №5 претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков»

Псковская школа №5 имени героя РФ М. Н. Евтюхина стала участником конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» и претендует на победу в номинации «территория учреждений и организаций». Соответствующая заявки поступила в Псковскую Ленту Новостей.

Территория школы составляет около 7 тыс. кв. м и включает в себя земельный участок и два здания - основной школы и дошкольного отделения. Территория с лицевой стороны обнесена кованым ограждением, с тыльной стороны установлен забор из сетчатых металлических секций.

Пространство с лицевой стороны и между зданиями покрыто тротуарной плиткой, за зданием школы - газон со спортивной и воркаут-площадкой для школьников.

Со стороны фасада дошкольного отделения расположена игровая площадка с антитравматическим покрытием, разнообразными снарядами и теневыми навесами.

При входе в здания установлены вазоны с цветами, на обширных клумбах растут туи сорта «Брабант», туи шаровидные, можжевельник, гортензии, ландыши, пионы, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, ирисы и другие декоративные кустарники и цветы. Пространство между зелеными насаждениями на клумбах засыпано декоративной щепой.

«Наша территория имеет опрятный и ухоженный вид: газоны регулярно постригаются, производится своевременная обрезка деревьев и кустарников, пересаживаются и добавляются новые растения», - рассказали в школе №5.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

«дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);

«общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);

«территория предприятия»;

«территория объекта торговли»;

«территория учреждений и организаций»;

«прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».