Общество

Липы, барбарис и калину высадили на субботнике в Пскове

Липы, барбарис и калину складчатую краснолистную высадили на территории нового общественного пространства рядом с Мирожским монастырем в Пскове в рамках всероссийского субботника, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Посадку лип осуществили депутаты-единороссы Псковского областного Собрания, а в посадке калины и барбариса поучаствовали Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, депутат Госдумы, секретарь Регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и губернатор Михаил Ведерников. По приходе на площадку Андрей Турчак пообщались с партийным активом, в том числе обсудили, как преображается в последнее время город.

Затем они вместе с остальными участниками субботника поучаствовали в высадке деревьев.