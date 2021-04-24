Общество

«Титан-Полимер» облагородил территорию сквера под Октябрьским виадуком

Сотрудники псковского завода «Титан-Полимер» сегодня, 24 апреля, в рамках проекта «Чистый Псков» приняли участие в субботнике и высадили около 30 деревьев в сквере около Октябрьского виадука - путепровода, соединяющего Октябрьский проспект и Крестовское шоссе.

Отметим, что «Титан-Полимер» в рамках мероприятий проекта «Чистый Псков» приобрел порядка 60 деревьев и кустарников для озеленения областного центра. Кроме того, предприятие приобрело инвентарь, перчатки и мешки для уборки города, которые использовались сегодня в том числе и на общероссийском субботнике на территории набережной реки Великой от Мирожского монастыря до студенческого кампуса.

Напомним, проект «Чистый Псков» стартовал 1 апреля и включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» и компании «Экопром» (региональный оператор по обращению с ТКО) запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.

Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок с 1 по 25 апреля 2021 года на сайте Псковской Ленты Новостей. Заявителем может выступить как физическое лицо, так и представитель организации.

Заявителям нужно заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе.