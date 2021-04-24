Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Уникальная разработка Nordman
Жить экологично очень просто
Камбэк Брячака
Доска позора
Мусор для ЮНЕСКО
Телефон прямого эфира 56-73-72
Вузы вышли из моды
...и юный «Октябрь» впереди
 
 
 
ещё Общество 24.04.2021 12:300 Еще 4 человека умерли от коронавируса в Псковской области 24.04.2021 23:000 Торговый комплекс «Лента» пополнил список участников конкурса «Чистый Псков» 24.04.2021 22:301 Армен Мнацаканян благодарит участников всероссийского субботника в Пскове 24.04.2021 22:180 Благоустроенную территорию детсада №46 внесли в номинацию конкурса «Чистый Псков» 24.04.2021 22:040 Более 20 кубометров мусора собрали на территории Мирожского парка в Пскове 24.04.2021 22:001 Военкомат приглашает псковичей на службу по контракту
 
 
 
Самое популярное 23.04.2021 13:237 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае 19.04.2021 14:2819 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 20.04.2021 13:278 Здравствуй, старый новый мост 19.04.2021 15:191 Ольга Тимофеева возглавила комитет по культуре Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Торговый комплекс «Лента» пополнил список участников конкурса «Чистый Псков»

24.04.2021 23:00|ПсковКомментариев: 0

На конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» в номинации «территория объекта торговли» поступила еще одна заявка - от торгового комплекса «Лента-26» (Рижский проспект, 96-б).

Сотрудники ТК очистили от мусора прилегающую территорию, посадили свежие цветы в вазонах и обновили краску на фасаде комплекса, а также на парковочных барьерах.


На представленных торговым предприятием фотографиях видно, как выглядела территория до и после уборки и благоустройства.


Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков». 

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Смотрите также
14.04.2021 11:000 До 25 апреля принимаются заявки на конкурс «Чистый Псков»

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

  • «дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);
  • «общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);
  • «территория предприятия»;
  • «территория объекта торговли»;
  • «территория учреждений и организаций»;
  • «прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

Заявителям нужно заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе.

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».

Теги: #конкурс #уборка города #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 619 человек
24.04.2021, 23:000 Торговый комплекс «Лента» пополнил список участников конкурса «Чистый Псков» 24.04.2021, 22:581 Глава управления ФСИН убит в Забайкалье 24.04.2021, 22:521 Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ 24.04.2021, 22:450 Безработный великолучанин обокрал дачу пенсионерки из Тверской области
24.04.2021, 22:301 Армен Мнацаканян благодарит участников всероссийского субботника в Пскове 24.04.2021, 22:180 Благоустроенную территорию детсада №46 внесли в номинацию конкурса «Чистый Псков» 24.04.2021, 22:040 Более 20 кубометров мусора собрали на территории Мирожского парка в Пскове 24.04.2021, 22:001 Военкомат приглашает псковичей на службу по контракту
24.04.2021, 21:482 Любимый город может стать комфортным 24.04.2021, 21:430 Из-за любителей шашлыка прихожанам псковского храма пришлось повторно проводить субботник 24.04.2021, 21:240 Мужчина погиб, выпав с балкона на улице Лепешинского в Пскове 24.04.2021, 21:240 Фотофакт: Аварийная трибуна демонтирована на стадионе «Электрон» в Пскове
24.04.2021, 21:090 Школа №18 провела уборку воинского захоронения на Дмитриевском кладбище 24.04.2021, 20:510 Школьники из Стругокрасненского района не могут попасть в школу из-за проблем с автобусом 24.04.2021, 20:330 Три субботника провели сегодня в Великих Луках 24.04.2021, 20:160 Спортсмены из псковского клуба воркаута сдали нормативы ГТО
24.04.2021, 19:570 Центральный рынок Пскова очистили от накопившегося за зиму мусора 24.04.2021, 19:400 В Псковской области полиция обеспечит охрану правопорядка на Вербное воскресенье 24.04.2021, 19:221 Гордость, радость и восторг — Алексей Севастьянов о прошедшем субботнике 24.04.2021, 19:050 Сотрудники «Горводоканала» привели в порядок территорию предприятия
24.04.2021, 18:480 17-летняя девушка упала с балкона в Великих Луках 24.04.2021, 18:325 Псковский приют для бездомных животных пригласил в гости кота митрополита Тихона  24.04.2021, 18:140 Ночью 25 апреля в Псковской области похолодает до -3°C 24.04.2021, 17:570 Три двора на Красноармейской заявлены для участия в конкурсе «Чистый Псков»
24.04.2021, 17:400 Жительница города Дно получила условный срок за кражу денег с банковской карты 24.04.2021, 17:221 Виктор Остренко: Проведение субботников — хорошая традиция, которая закладывается в детстве 24.04.2021, 17:051 Псковская область может получить дополнительные средства на благоустройство территорий 24.04.2021, 16:470 В городе Дно провели соревнования по сбору мусора
24.04.2021, 16:340 Предел роста тарифов на услуги ЖКХ определило Минэкономразвития 24.04.2021, 16:169 Андрей Турчак об участии в выборах, праймериз единороссов и популярности Михаила Ведерникова 24.04.2021, 16:091 Интерактив: Когда наведут порядок в псковской поликлинике №3? 24.04.2021, 15:510 Глава Минстроя Ирек Файзуллин: Общими делами сильна наша страна
24.04.2021, 15:300 Профсоюзные активисты «Горводоканала» навели порядок на набережной Великой 24.04.2021, 15:121 Михаил Ведерников: За четыре года в Псковской области благоустроено 225 общественных пространств 24.04.2021, 14:551 Водитель «Мазды» наехал на пенсионерку в Пскове 24.04.2021, 14:4913 Андрей Турчак: Псков — мой любимый город
24.04.2021, 14:333 Россия может ограничить импорт пива и других товаров из Чехии 24.04.2021, 14:190 «Проигравшие» в голосовании за благоустройство территории включат в другие программы 24.04.2021, 14:061 Школа №5 претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков» 24.04.2021, 13:512 Вопросы городской среды всегда были в фокусе внимания «Единой России» - Андрей Турчак
24.04.2021, 13:354 Трое молодых гдовичей перевернулись на «Лексусе» по дороге в Псков 24.04.2021, 13:300 В Пскове создан участок для голосования по выбору общественных территорий для благоустройства 24.04.2021, 13:302 «Титан-Полимер» облагородил территорию сквера под Октябрьским виадуком 24.04.2021, 13:223 Липы, барбарис и калину высадили на субботнике в Пскове
24.04.2021, 13:001 Три человека пострадали в ДТП в Печорах в ночь на 24 апреля 24.04.2021, 12:480 Юрий Сорокин: Чистота - важный момент комфортной городской среды 24.04.2021, 12:300 Еще 4 человека умерли от коронавируса в Псковской области 24.04.2021, 12:200 Каждый девятый россиянин отмечал увольнение походом в бар с коллегами
24.04.2021, 12:100 Начал работу XVIII съезд КПРФ 24.04.2021, 11:541 Кандидатуру на должность директора нового муниципального учреждения представили в Пскове 24.04.2021, 11:4012 Ирек Файзуллин и Андрей Турчак прибыли на Всероссийский субботник в Псков 24.04.2021, 11:300 Межрегиональный турнир по футболу среди юниоров пройдет в Пскове
24.04.2021, 11:132 Псков присоединился к Всероссийскому субботнику 24.04.2021, 11:030 «Убью тебя и вас всех!» — жителя Дновского района осудили за угрозу убийством 24.04.2021, 10:470 Псковичи смогут участвовать в формировании городского бюджета 24.04.2021, 10:320 Опубликована программа акции «Библионочь-2021» в Пскове
24.04.2021, 10:110 Ars longa: как в Псковской филармонии встретились два гения 24.04.2021, 10:000 Житель Дновского района получил условный срок за избиение полицейского 24.04.2021, 09:370 Псковавтодор приступил к работам на Гдовской трассе по «дорожному нацпроекту» 24.04.2021, 09:170 Автомобиль подожгли этой ночью в Великих Луках
24.04.2021, 09:000 Эксперт рассказал, как мошенники воруют данные в онлайн-банках 23.04.2021, 23:444 Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями 23.04.2021, 23:340 В Великих Луках отремонтируют 69 дворов 23.04.2021, 23:150 В Псковской области зарегистрирована новая вспышка заболеваемости COVID-19
23.04.2021, 22:590 В российском регионе решили продлить майские праздники 23.04.2021, 22:440 Глава Великих Лук: Эпидситуация остается хрупкой, но значительного роста заболеваемости не регистрируется 23.04.2021, 22:150 В Пскове обсудили подготовку региона к рейтинговому голосованию за объекты благоустройства 23.04.2021, 21:1914 Путин подписал указ о майских выходных с сохранением зарплаты
23.04.2021, 21:150 Команда Псковского отделения Сбера внесла вклад в уборку областного центра 23.04.2021, 20:350 Телефонные мошенники в России начали представляться полицейскими 23.04.2021, 20:180 Псковских водителей просят убрать припаркованный транспорт 23.04.2021, 20:010 Стали известны имена победителей регионального этапа конкурса «Письмо солдату. Победа без границ»
23.04.2021, 19:390 Псковский филиал «Газпромнефть-Аэро» принял участие в конкурсе «Чистый Псков» 23.04.2021, 19:220 Псковская область присоединится к акции «Библионочь-2021» 23.04.2021, 19:100 Сотрудники ФСИН очистили от мусора территорию вокруг великолукской крепости 23.04.2021, 19:001 У проекта по созданию ТОСов большое будущее — Наталья Федорова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.