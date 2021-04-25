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Общество

Ярмарка «Рынок Нива» стала участником конкурса «Чистый Псков»

26.04.2021 23:04|ПсковКомментариев: 0

Ярмарка «Рынок Нива» стала участником конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» и претендуют на победу в номинации «территория объекта торговли».

На территории ярмарки уборка торговых мест и прилегающих территорий проходит ежедневно, в том числе и в течении рабочего дня, рассказали Псковской Ленте Новостей в организации.

Администрация «Рынка Нива» постоянно контролирует, чтобы на территории торговых объектов всегда было чисто и комфортно для покупателей.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 по 25 апреля принимали заявки на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурсные заявки принимались в нескольких номинациях:

  • «дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);
  • «общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);
  • «территория предприятия»;
  • «территория объекта торговли»;
  • «территория учреждений и организаций»;
  • «прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

На сегодняшний день прием заявок закрыт.

Генеральный партнер «Чистого Пскова» - псковский завод «Титан-Полимер», информационные партнеры - медиахолдинг «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».

Теги: #конкурс #рынок Нива #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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