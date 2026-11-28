В Псковской городской поликлинике врач-кардиолог Юлия Башак провела лекцию для специалистов первичного звена здравоохранения. Встреча была посвящена актуальным вопросам ведения пациентов с артериальной гипертензией и дислипидемией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области/ канал Мах

На лекции рассмотрели современные подходы к терапии гипертонической болезни, принципы коррекции нарушений липидного обмена и особенности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми рисками.

Такие встречи помогают специалистам не только получать актуальные профессиональные знания, но и обмениваться практическим опытом, обсуждать сложные клинические ситуации и формировать единые подходы к оказанию медицинской помощи.

Профессиональное взаимодействие и наставничество способствуют повышению качества медицинской помощи пациентам.