Общество

Весенняя смена детского форума проходит на турбазе в Пустошкинском районе

Весенняя смена псковского детского форума для школьников проходит на профсоюзной базе отдыха и оздоровления «‎Алоль» в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Организатор форума уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова собрала около 40 детей в возрасте от 14 до 17 лет из районов, которые на протяжении двух дней будут задействованы в интерактивных и коммуникативных площадках: тренингах по развитию мягких навыков, игротехнологиям и ораторскому мастерству.

Одним из направлений работы форума стала тема возможности молодого поколения для самореализации в общественных организациях. Так, вчера специалист по проектной деятельности Псковского облсовпрофа Элина Калинина провела занятие для участников мероприятия, посвященное многосторонней деятельности профсоюзных организаций на примере работы Молодежного совета в рамках реализации социальных проектов.

Кроме того, профсоюзный актив совместно с участниками детского форума высадил 10 саженцев елей на территории турбазы в рамках акции «Сад памяти», открыв тем самым начало новой традиции по созданию парков, скверов и аллей.

«Очень важно воспитывать молодое поколение. Очень важно рассказать о доброте, труде, единстве, справедливости ответственности. Для нас это важно. Форум дает возможность собрать молодых активных и способствовать их саморазвитию. Приятно, что мы вместе с участниками форума высадили саженцы. Через 10 лет они приедут на любимую турбазу и будут вспоминать свой первый форум, глядя на деревья», – отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.