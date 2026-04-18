Время возможностей: как ярмарка вакансий в Пскове помогает найти работу и получить новую профессию

Ярмарка вакансий прошла 17 апреля в Кадровом центре «Работа России» по адресу: улица Коммунальная, 71А. Мероприятие стало частью регионального этапа всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Соискателям предложили более 4,5 тысячи вакансий в различных сферах, таких как промышленность, сельское хозяйство, образование и услуги. Подробнее - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

На ярмарке вакансии предложили не только коммерческие компании, но и государственные учреждения, в том числе образовательные организации, а также структуры, связанные с обороной, безопасностью и социальной поддержкой:

ООО «Сокол»; учебный центр «Псков»; фабрика «Псков-Полимер» (бренд Nordman); АО «Псковский завод АДС»; муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал»; АО «Псковский электромашиностроительный завод»; ПАО «АВАР»; АО «Псковский завод автоматических телефонных станций - Т»; ООО «Севкабель»; МУП «Автомобильные дороги Пскова»; Псковский хлебокомбинат; Псковский городской молочный завод; ООО «Гранд эксклюзив»; Псковская таможня; Псковская областная клиническая больница; Псковский клинический перинатальный центр; Центр социальных выплат; Пограничное управление ФСБ России по Псковской области; Войсковая часть национальной гвардии России по Псковской области; Войсковая часть 55443-ПС; Главное управление МЧС России по Псковской области; «Вагонный участок Псков»; ПАО «Россети Северо-Запад»; УФПС Псковской области — филиал «Почта России»; Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга»; Филиал государственного фонда поддержки участников СВО; пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Псковской области.

Начальник отдела кадров фабрики обуви Nordman (ООО «Псков-Полимер») Полина Михайлова в беседе с ПЛН рассказала о кадровой политике предприятия и условиях труда для сотрудников. По её словам, основная потребность фабрики — работники массовых рабочих специальностей.

В настоящее время предприятию требуются операторы производственных линий, в том числе оператор роторной линии и оператор линии приклейки, а также оператор ручного пресса. Вакансии открыты как для мужчин, так и для женщин.

Полина Михайлова особо отметила, что условия труда на фабрике соответствуют всем нормативам и гарантируют соблюдение прав работников, предусмотренных Трудовым кодексом. Кроме того, для сотрудников организуют доставку до рабочего места, они могут принимать участие в корпоративных мероприятиях и получают поддержку спортивных достижений. «У нас есть сотрудник, который участвует в марафонах по бегу, и он получает вознаграждение за свои спортивные достижения», – сказала начальник отдела кадров фабрики.

Как рассказала Полина Михайлова, важной частью кадровой политики предприятия является поддержка профессионального роста:

«Нередко за несколько лет операторы производственной линии становятся начальниками производственных участков. Если же человек приходит на должность начальника производственных участков, то за определённый период времени он может стать начальником производства».

Что касается требований к кандидатам, то для массовых рабочих специальностей ключевыми качествами являются дисциплинированность и выносливость. Предприятие предъявляет минимальные квалификационные требования, а для новых сотрудников предусмотрены адаптация и обучение. Для должностей, требующих определённой квалификации, в соответствии с должностной инструкцией предъявляются требования к уровню образования, опыту работы и профессиональным навыкам.

О требованиях к соискателям и особенностях трудоустройства на предприятие также рассказала и менеджер по организации труда Псковского хлебокомбината Мария Емельянова. По её словам, для кандидатов желателен опыт работы на производстве, поскольку условия труда предполагают ночные смены и работу на линии по 12 часов. «Если нет опыта работы на производстве, элементарно ему самому будет тяжело, потому что не все могут включиться в ночные смены, не все могут стоять на линии по 12 часов», — отметила она.

Для трудоустройства на пищевое производство обязательно прохождение медицинской комиссии, подчеркнула представительница хлебозавода. Она пояснила: «На пищевом производстве без медкомиссии мы не можем работать. У нас отдельный пункт для прохождения медкомиссии».

Процедура приёма на работу охватывает собеседование с руководителем цеха после успешного прохождения медкомиссии, а также обязательное назначение наставника для каждого нового сотрудника. «Человек проходит медкомиссию, и мы приглашаем руководителя цеха. Он проводит собеседование, прикрепляет к новому сотруднику наставника, который будет его обучать. То есть ни в коем случае никто один не остаётся. Наставник и днём, и ночью будет работать», — рассказала менеджер.

Мария Емельянова также добавила: «Мы ставим испытательный период 3 месяца, но если руководитель уже говорит, что человек полностью освоил профессию и готов к самостоятельной работе, то мы, конечно, проведём аттестацию и допустим раньше».

ООО «Гранд эксклюзив» в первую очередь ищет мужчин на позиции операторов и помощников операторов, рассказала ПЛН начальник производства Виктория Резакова. «Мы ищем кандидатов, в основном мужчин. Желательно наличие образования в области КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика), чтобы можно было обслуживать оборудование. Естественно, опыт работы будет преимуществом», — отметила она.

Виктория Резакова привела пример: «У нас был случай, когда пришёл человек на пенсии, но он выполняет свои обязанности быстро и качественно и всегда следит за процессом».

Она подчеркнула: «Главное — это внимательность. Если ты невнимателен, то можешь допустить много брака. Чтобы уменьшить его количество, нужно быть более внимательным и осторожным, так как излишняя уверенность может привести к поломкам и даже травмам», — пояснила начальник производства.

Поскольку предприятие выпускает влажные салфетки и другие гигиенические средства, к персоналу предъявляются строгие санитарные требования. «Важно не трогать продукцию грязными руками. У нас используются одноразовые нитриловые перчатки, и нужно всегда ими пользоваться, не забывать о них. Это касается как мужчин, так и женщин», — подчеркнула она.

Также важны мобильность и физическая выносливость, так как скорость работы на разных линиях отличается. «Важно быть подвижными, так как скорость производства салфеток варьируется: на одной линии она медленнее, на другой — быстрее. Нужно успевать укладывать продукцию, поэтому требуется мобильность и аккуратность».

Виктория Резакова особо отметила, что на предприятии действует строгий запрет на алкоголь. «Кроме того, мы ожидаем сотрудников, ведущих трезвый образ жизни. Мы не допускаем алкоголь на производстве и сразу увольняем в случае обнаружения запаха или неадекватного поведения».

Помимо рабочих специальностей, предприятию требуются экономист и слесарь по КИПиА.

При этом компания готова обучать молодых специалистов: «Если к нам придёт толковый молодой человек с желанием обучиться, мы сможем его подготовить. У нас предусмотрено обучение для всех желающих. Главное — это желание и стремление к развитию».

Посетители ярмарки могли рассмотреть не только предложения о работе, но и получить информацию о бесплатном профессиональном обучении по национальному проекту «Кадры».

Например, по словам мастера школы бизнеса Натальи Болговой, сейчас обучение в учебном центре «Псков» проводится бесплатно, благодаря чему люди получают новую профессию и трудоустраиваются.

«У нас есть востребованные профессии, такие как швея и санитар. Эти специальности сейчас требуются повсеместно и довольно распространены. Также востребованы слесари, электрики, машинисты, трактористы, электрогазосварщики и водители автобусов», — отметила собеседница ПЛН и уточнила, что образовательные программы реализуются именно по этим направлениям.

«Обучение по этим профессиям проводится бесплатно в рамках национального проекта «Кадры». Мы действительно помогаем людям получить новую специальность», — добавила Наталья Болгова.

Однако участие в программе доступно не для всех. В неё могут записаться люди, зарегистрированные как безработные, лица с инвалидностью, молодые мамы в декрете, а также люди старше 50 лет, предпенсионеры и участники специальной военной операции. Школа бизнеса помогает и семьям участников СВО, если те потеряли кормильца. «К сожалению, в наше время есть случаи, когда участники СВО погибают на войне, и мы также помогаем обучаться их родным».

Руководитель отдела по персоналу кабельного завода «Севкабель» Ирина Большакова отметила, что завод постоянно участвует в ярмарках вакансий. «В ярмарке мы участвуем на постоянной основе. На сегодняшний момент наше предприятие предлагает следующие вакансии: машинист гранулирования, операторы производственной линии, водители погрузчиков и электромонтёры», — сообщила Ирина Большакова.

Заработная плата на заводе, по её словам, начинается от 50 000 рублей. Важным преимуществом для новых сотрудников является наличие собственного корпоративного учебного центра. «На предприятии есть свой корпоративный учебный центр, где мы обучаем сотрудников по системе наставничества. В течение трёх месяцев новый сотрудник или кандидат получает подготовку к профессии, после чего выходит на самостоятельную работу», — пояснила руководитель отдела по персоналу.

«Севкабель» предлагает официальное трудоустройство и добровольное медицинское страхование (ДМС) после испытательного срока. Для сотрудников организовывают питание в собственной столовой, комплексный обед стоит от 180 рублей. Также работникам предоставляются ежегодные отпуска, спецодежда и средства индивидуальной защиты. «У нас хороший и дружный коллектив. Мы хотели бы, чтобы каждый новый кандидат стал частью этой команды», — сказала Ирина Большакова.

От кандидатов завод ожидает прежде всего желания работать и развиваться. «Самое главное — желание работать, развиваться и быть частью большой дружной команды, так как на предприятии трудится более 650 человек», — отметила представительница завода. «Мы уделяем большое внимание кандидатам, чтобы им было комфортно, и они быстро адаптировались и вошли в рабочий процесс, не задумываясь о переходе на другие предприятия», — заключила руководитель отдела по персоналу.

Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» собрал 2 083 соискателя, из них 232 человека получили конкретные предложения о работе. Работодатели представили 4 642 вакансии.

Ярмарка прошла на 25 площадках по всему региону. Наибольшее количество участников зарегистрировали в Пскове (712 человек), Великих Луках (358) и Невеле (119).

Особый интерес проявляли к рабочим специальностям, таким как электромонтёры, слесари, сварщики, а также к вакансиям водителей и специалистов в социальной сфере, медицине и лесном хозяйстве.

В рамках ярмарки прошло заседание клуба участников специальной военной операции и их семей «Za СВОих», который провела министр труда и занятости населения Псковской области Алена Трунова.

«Поддержка ветеранов специальной военной операции и их семей – наш безусловный приоритет. Мы не просто помогаем с трудоустройством, а выстраиваем индивидуальные маршруты: от профессиональной диагностики до переобучения и сопровождения на рабочем месте. У нас действуют программы бесплатного повышения квалификации, социальный контракт для открытия своего дела, а также психологическая помощь. Каждый защитник должен чувствовать, что его опыт и навыки востребованы в мирной жизни», – подчеркнула министр.

Ещё одной возможностью для жителей региона найти работу и получить информацию о доступных вакансиях станет федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Масштабное мероприятие в сфере занятости состоится 26 июня в Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория».

В 2025 году благодаря ярмарке трудоустройства в Псковской области 400 человек нашли подходящую работу. Ярмарка проводится ежегодно с 2023 года по поручению президента России и организована в рамках национального проекта «Кадры». За три года в стране трудоустроили 384 тысячи человек.

Для соискателей ярмарка трудоустройства — шанс найти работу и почувствовать себя частью большого сообщества, где каждый может реализовать свой потенциал; для работодателей — это возможность представить свои компании, привлечь новых сотрудников. Участники смогли ознакомиться с актуальными вакансиями, узнать о программах переобучения и мерах государственной поддержки. Такие события объединяют людей, открывают перед ними новые горизонты и делают жизнь региона более стабильной и перспективной.

Екатерина Власьева