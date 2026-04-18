 
Общество

Стала известна программа Всероссийской конференции «Город – воин, город – труженик» в Великих Луках

0

Стала известна программа Всероссийской научно-практической конференции «Город – воин, город – труженик», посвященной роли городов воинской славы и трудовой доблести в истории России и 860-летию первого летописного упоминания города воинской славы Великие Луки. Об этом сообщил член оргкомитета, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, руководитель местного отделения РВИО в Великих Луках Дмитрий Белюков на своей странице ВКонтакте. 

В конференции примут участие 43 исследователя из семи регионов России. В центре обсуждения ряд вопросов: роль городов воинской славы и трудовой доблести в истории России, малоизвестные страницы ратной и трудовой истории Великих Лук (к 860-летию города). ️современные формы работы по изучению и мемориализации военной и трудовой истории, патриотическому воспитанию.

«Помимо этого, в рамках конференции запланирован обширный перечень выставочных и экскурсионно-ознакомительных мероприятий», - отметил Дмитрий Белюков. 

С подробной программой фестиваля можно ознакомится по ссылке

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026