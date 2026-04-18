Стала известна программа Всероссийской конференции «Город – воин, город – труженик» в Великих Луках

Стала известна программа Всероссийской научно-практической конференции «Город – воин, город – труженик», посвященной роли городов воинской славы и трудовой доблести в истории России и 860-летию первого летописного упоминания города воинской славы Великие Луки. Об этом сообщил член оргкомитета, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, руководитель местного отделения РВИО в Великих Луках Дмитрий Белюков на своей странице ВКонтакте.

В конференции примут участие 43 исследователя из семи регионов России. В центре обсуждения ряд вопросов: роль городов воинской славы и трудовой доблести в истории России, малоизвестные страницы ратной и трудовой истории Великих Лук (к 860-летию города). ️современные формы работы по изучению и мемориализации военной и трудовой истории, патриотическому воспитанию.

«Помимо этого, в рамках конференции запланирован обширный перечень выставочных и экскурсионно-ознакомительных мероприятий», - отметил Дмитрий Белюков.

