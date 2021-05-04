Общество

Определить лучшее общественное пространство предлагают организаторы конкурса «Чистый Псков»

На странице Псковской Ленты Новостей во ВКонтакте началось голосование в номинации «Общественное пространство» конкурса «Чистый Псков». Голосовать можно до 11 мая включительно по ссылке >>>

В числе участников представлены сквер под Ольгинским мостом (рядом с Театром кукол), Финский парк, Летний сад, а также набережная реки Великой в районе улицы Советской Армии.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начала прием заявок на конкурс «Чистый Псков».

Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимались в нескольких номинациях:

«дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);

«общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);

«территория предприятия»;

«территория объекта торговли»;

«территория учреждений и организаций»;

«прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно было привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».