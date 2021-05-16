Общество

На мемориал в честь Александра Невского в Гдовском районе потратят более 110 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении более 110 млн рублей на создание в Псковской области мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной», сообщает «Интерфакс».

Фото: «Гдовская заря»

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, в 2021 году из резервного фонда президента РФ Минкультуры РФ будет выделено 112 млн рублей для предоставления их Российскому военно-историческому обществу.



Эти деньги пойдут на возмещение затрат, связанных с созданием мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района, а также с организацией и проведением мероприятий, приуроченных к открытию комплекса.

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В 2021 году в России празднуется 800-летие со дня рождения Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут во всех субъектах РФ. В восьми регионах, непосредственно связанных с жизнью князя, в том числе в Псковской области, программа будет особенно насыщенной.



Администрация Псковской области сообщала, что в рамках празднования 800-летия Александра Невского рассматривается возможность реализации масштабного проекта по установке на берегу Чудского озера в окрестностях деревни Самолва мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».



Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, в том числе освободил Псков и разбил рыцарское войско Ливонского ордена на льду Чудского озера, а также прославился как политик и дипломат. Причислен к лику святых Русской православной церкви. В 2021 году в России празднуется 800-летие со дня рождения Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут во всех субъектах РФ. В восьми регионах, непосредственно связанных с жизнью князя, в том числе в Псковской области, программа будет особенно насыщенной.Администрация Псковской области сообщала, что в рамках празднования 800-летия Александра Невского рассматривается возможность реализации масштабного проекта по установке на берегу Чудского озера в окрестностях деревни Самолва мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, в том числе освободил Псков и разбил рыцарское войско Ливонского ордена на льду Чудского озера, а также прославился как политик и дипломат. Причислен к лику святых Русской православной церкви.

Путин накануне назвал Александра Невского одним из самых выдающихся, ярких исторических деятелей России. «Князь Александр Невский был истинным патриотом и подвижником. Его мужество, несокрушимая вера, искренняя, сыновняя любовь к отечеству вдохновляли людей на защиту родной земли и во многом определили судьбу Древней Руси, дальнейшее становление сильной, единой российской государственности», - говорилось в приветствии президента участникам и гостям XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».