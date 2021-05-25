Общество

Александр Братчиков проголосовал за благоустройство территории «Шталага» в Пскове

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проголосовал за благоустройство выявленного объекта культурного наследия «Территория лагеря советских военнопленных "Шталаг 372"». Об этом он рассказал во время круглого стола на тему «Комфортная городская среда» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 мая.

«Мне он очень близок. Это память. Это самая большая территория Пскова, которая не обустроена на данном этапе. Есть, конечно, ряд проблем, потому что территория принадлежит Минобороны. Надеемся, рано или поздно ее передадут муниципалитету. Хотелось бы сделать там большой мемориальный парк», - отметил сити-менеджер.

Также Александр Братчиков отметил, что ожидает выделения федеральных денег для благоустройства общественных территорий.

Отметим, что в настоящее время проходит и завершится 30 мая голосование за благоустройство общественных территорий, в котором могут принять участие все желающие. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

В обсуждении темы создания комфортной городской среды в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня приняли участие заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, руководители двух муниципалитетов региона – глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.