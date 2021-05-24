В Пскове утвердили границы территории лагеря военнопленных «Шталаг 372»

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области утвердил границы территории выявленного объекта культурного наследия «Территория лагеря советских военнопленных "Шталаг 372"» в Пскове. Соответствующий приказ комитета опубликовали на сайте нормативно-правовых актов региона.
Объект находится на территории между улицами Юбилейной, Маргелова, Шестака и майора Доставалова.
В границах территории выявленного объекта культурного наследия «Территория лагеря советских военнопленных "Шталаг 372"» разрешается:
- проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
- воссоздание утраченных объектов и планировочной структуры объекта культурного наследия на основе историко-архивных и археологических исследований;
- проведение мероприятий по музеефикации территории объекта культурного наследия;
- проведение работ по обеспечению функционирования объекта культурного наследия: устройство освещения дорожного и уличного пространства, дорожек, тропинок; установка мемориальных и информационных знаков;
- снос современных диссонирующих объектов или объектов, негативно влияющих на визуальное восприятие объекта культурного наследия;
- сохранение элементов природного и культурного ландшафта;
- ограничение движения транспортных средств;
- проведение работ по благоустройству территории, включая размещение малых архитектурных форм монументально-декоративного искусства, устройство архитектурного освещения;
- обеспечение мер пожарной безопасности;
- прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных участков;
- прокладка, ремонт, реконструкция дорожных коммуникаций и иные работы, не нарушающие целостность объекта культурного наследия и не создающие угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.
Запрещается:
- строительство объектов капитального строительства;
- прокладка наземных (надземных) и воздушных инженерных коммуникаций, кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
- установка на территории объекта культурного наследия кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи, а также других средств технического обеспечения;
- размещение любых рекламных конструкций на территории объекта культурного наследия;
- складирование материалов (конструкций) и строительного мусора;
- складирование твердых бытовых отходов.
«Шталаг 372» (Stalag-37) - один из самых крупных немецких концентрационных лагерей для военнопленных, располагавшихся в годы оккупации на территории Северо-Запада СССР. Он действовал с осени 1941 по декабрь 1943 года и располагался на Завеличье, в районе нынешней улицы Юбилейной, в бывших конюшнях 5-го Омского пехотного полка, которым командовал во время службы в Пскове Константин Рокоссовский.
По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей в 1945 году военные преступления на территории Пскова, в этом лагере погибли более 75 тысяч военнопленных. Место их гибели увековечено в конце ХХ века скромным гранитным монументом.