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Общество

В Пскове прокуратура проводит проверку по сообщению о доставке в приют котов в мешках

22.07.2021 07:10|ПсковКомментариев: 1

Прокуратура Псковской области организовала проверку по сообщению о жестоком обращении с животными, сообщили в надзорном ведомстве. В минувшие выходные в псковский приют для бездомных животных «Лесопилка» привезли умирающих кошек, животные находились в завязанных мешках и задыхались от жары.

Фото: группа «Зоозащиты» в соцсети «ВКонтакте»

«В настоящее время прокуратурой области по данному факту организована проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям неустановленных лиц, в том числе по статье 245 УК РФ», - говорится в сообщении.

Ранее случившееся прокомментировала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина: «Конечно, это жестокое обращение с животными. Надо разбираться, чьи коты, кто привез, кто им передал».

Теги: #псков #зоозащита #жестокое обращение с животными
Источник: Псковская Лента Новостей
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