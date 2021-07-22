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Общество

Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью

22.07.2021 16:33|ПсковКомментариев: 6

Четвертая волна распространения коронавируса в Псковской области ожидается осенью. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Третья волна наступила. Мы ждем четвертую, которая наступит осенью», - сказал он.

Александр Нестерук сообщил, что сейчас наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом в регионе на 8%, до этого в течение пяти недель отмечался только рост и на 30%, и на 60% за неделю. «Надеемся, закрепимся, будет передышка до осеннего подъема», - сказал он.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области в настоящее время выше среднероссийского показателя, продолжил Александр Нестерук. «В России сейчас мы занимаем 30 место по уровню заболеваемости», - рассказал он. Среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область находится на 9 месте. «Ниже, чем у нас, заболеваемость в Ленинградской области и Вологде», - уточнил руководитель областного управления Роспотребнадзора.

Кроме того, Александр Нестерук указал на неудовлетворительные темпы вакцинации в регионе. «Мы одни из аутсайдеров в Российской Федерации. Не больше десятка отстающих регионов за нами. Хотели бы, чтобы вакцинации шла более активно. Лист ожидания достаточно большой. В листах ожидания более 10 тысяч человек записаны, которых пока не приглашают. На ближайшие недели у нас есть люди, есть кого прививать», - поделился он.

Александр Нестерук напомнил, что до 1 сентября необходимо привить от коронавируса 60% населения в регионе. «Шансы есть. Граждане прививаются активно», - резюмировал он.

Напомним, недавно в Псковскую область поставили очередные 14 100 доз вакцины «Спутник V». Также для региона отгружается партия 10 000 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

По состоянию на 21 июля в регионе первым компонентом привились 2 306 человек (всего 117 670), вторым — 1 842 (всего 79 107).

Теги: #Роспотребнадзор #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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