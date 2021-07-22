Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о штаммах коронавируса в Псковской области

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал о штаммах коронавируса, которые присутствуют на территории региона.

«На территории региона есть местный, северо-западный штамм. Есть классический штамм — уханьский. Есть индийский, который у нас сейчас преобладает. И выделен британский штамм, он тоже присутствует на территории области. Ни нового "лямбда", ни бразильских, ни южноафриканских штаммов у нас не выделяли», — сообщил Александр Нестерук.

Руководитель областного Роспотребнадзора отметил, с распространением северо-западного штамма, в частности, связана структура заболеваемости на Северо-Западе России. «Она выше, чем во всей остальной России», — сказал Александр Нестерук.

Северо-западный штамм выделяли и на территории Псковской области. «Один из первых случаев был у нас», — уточнил Александр Нестерук.

Главный санитарный врач региона подчеркнул, что все регистрируемые в России штаммы профилактируются прививками. «Если в результате прививки вырабатывается достаточный уровень иммунитета, то осуществляется защита, которая позволяет избежать заболеваемости. Поэтому прививаться надо. Пока кардинальных изменений в этих штаммах не произошло, чтобы организм был не восприимчив к прививке. Пока она оказывает свою защитную функцию», — прокомментировал Александр Нестерук.

«Тот же индийский штамм более контагиозен: нужна меньшая доля возбудителя, чтобы человек заразился. Но прививка по-прежнему защищает», — резюмировал руководитель регионального Роспотребнадзора.