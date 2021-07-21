Общество

Партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступит в Псковскую область

Более 10 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» поступят в Псковскую область. Об этом сообщает телеграм-канал Rikhtman, близкий к администрации региона.

В телеграм-канале предположили, что на выходных партия вакцины будет в Пскове.