Пункт вакцинации в «Простории» посетил Михаил Ведерников

Пункт вакцинации от коронавируса, открывшийся недавно на базе спортивно-развлекательного парка «Простория», посетил сегодня, 30 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с работой пункта главу региона познакомили руководитель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко и главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.
Пункт вакцинации в «Простории» имеет высокую пропускную способность и рассчитан на прием как трудовых коллективов, так и отдельных граждан. В просторном помещении на первом этаже имеется стойка регистрации, несколько столов первичного осмотра и столов врачей, пять кабинок, где, собственно, делают прививку, а также столы ожидания, где желающие вакцинироваться могут подождать своей очереди и заполнить необходимые документы. Помощь в работе пункта вакцинации оказывают волонтеры.
Пункт работает в две смены с 8.00 до 20.00. Пропускная способность пункта - 50 человек в час.
Михаил Ведерников в ходе разговора с Галиной Неваленной рассказал, что люди, желающие получить второй компонент вакцины, жалуются, что попадают в общий поток и им приходится долго ждать. Галина Неваленная пообещала, что число бригад медиков, задействованных в вакцинации, будет увеличено, что позволит снять проблему.
Напомним, первый этап вакцинации от COVID-19 в Псковской области уже прошли около 136 тысяч человек. Второй компонент получили почти 95 тысяч. На сегодня в регионе использовано 87,9% поступившей вакцины.