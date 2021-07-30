Общество

Пункт вакцинации в «Простории» посетил Михаил Ведерников

Пункт вакцинации от коронавируса, открывшийся недавно на базе спортивно-развлекательного парка «Простория», посетил сегодня, 30 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с работой пункта главу региона познакомили руководитель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко и главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Пункт вакцинации в «Простории» имеет высокую пропускную способность и рассчитан на прием как трудовых коллективов, так и отдельных граждан. В просторном помещении на первом этаже имеется стойка регистрации, несколько столов первичного осмотра и столов врачей, пять кабинок, где, собственно, делают прививку, а также столы ожидания, где желающие вакцинироваться могут подождать своей очереди и заполнить необходимые документы. Помощь в работе пункта вакцинации оказывают волонтеры.

Пункт работает в две смены с 8.00 до 20.00. Пропускная способность пункта - 50 человек в час.

Михаил Ведерников в ходе разговора с Галиной Неваленной рассказал, что люди, желающие получить второй компонент вакцины, жалуются, что попадают в общий поток и им приходится долго ждать. Галина Неваленная пообещала, что число бригад медиков, задействованных в вакцинации, будет увеличено, что позволит снять проблему.

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Губернатор также поинтересовался, как обстоят дела с наличием вакцины. Галина Неваленная отметила, что она есть в достаточном количестве. В понедельник регион ожидает новой поставки, добавила Марина Гаращенко.

Напомним, первый этап вакцинации от COVID-19 в Псковской области уже прошли около 136 тысяч человек. Второй компонент получили почти 95 тысяч. На сегодня в регионе использовано 87,9% поступившей вакцины.

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Напомним также, что сроки обязательной вакцинации от коронавируса в Псковской области продлены. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания, необходимо обеспечить вакцинацию сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной в срок до 30 июля, вторым компонентом — в срок до 20 августа.

Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в иных сферах, необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной в срок до 13 августа, вторым компонентом — до 3 сентября.



Непривитых от коронавируса жителей Псковской области планируют отстранять от работы без сохранения заработной платы.