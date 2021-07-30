Общество

Псковский губернатор призвал прививаться в максимальном темпе для выхода на плато по коронавирусу

Псковская область постепенно выходит на плато заболеваемости, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

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«Процесс медленный, и ситуация по-прежнему непростая, но первые положительные тенденции сформировались, - написал глава региона в Instagram. - Одним из ключевых факторов выхода на плато эксперты признают вакцинацию. Поэтому нам нужно продолжать прививочную кампанию в максимально возможном темпе».

Первый этап вакцинации от COVID-19 в Псковской области уже прошли 135 527, в том числе 3103 жителя сделали прививку за прошедшие сутки. Второй компонент получили 2704 человека, всего - 94 817. На сегодня в регионе использовано 87,9% поступившей вакцины.