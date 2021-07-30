Общество

Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлят до 31 августа

Ограничительные мероприятия по коронавирусу в Псковской области продлят до 31 августа. Об этом сообщила и. о. начальника правового управления администрации региона Марина Чамкина на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, в указ губернатора об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса включат следующее: гражданам при заселении в санатории, пансионаты, отели, гостиницы, частные апартаменты и иные объекты временного проживания предлагается предоставить право предъявлять документ, подтверждающий отрицательный результат теста на ковид, проведенного в лабораториях не только методом ПЦР, но и любым другим методом с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ.

«Аналогичные документы смогут предоставлять и участники массовых мероприятий, а также работники, после их возвращения из командировок, если они не вакцинированы или не переболели ковидом в последние шесть месяцев», - отметила Марина Чамкина

Из указа исключат требование о предъявлении несовершеннолетними, не достигшими 14 лет, при заселении в санатории, пансионаты, отели, гостиницы, частные апартаменты и иные объекты временного проживания документа, подтверждающего отрицательный результат теста на ковид, либо иных документов, определенных указом для заселения в такие объекты.

А санаториям, пансионатам, отелям, гостиницам, частным апартаментам и иные объектам временного проживания предоставят право заселять граждан до получения ими результата теста на ковид при условии, что они пройдут лабораторные исследования на наличие ковид в течение 24 часов с момента заселения и будут соблюдать режим самоизоляции по месту заселения до получения результата такого исследования.

Из-за изменения сроков обязательной вакцинации для отдельных категорий гражданам в указе закрепят норму, что организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, определенных постановлением Роспотребнадзора, должны предоставлять сведения о вакцинации своих работников в соответствующие органы исполнительной власти в течение трех дней после дня наступления срока, указанного в данном постановлении.