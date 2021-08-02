Общество

До 36 мм осадков выпало в Псковской области за 12 часов

До 36 мм осадков выпало в Псковской области 2 августа за 12 часов. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

В минувший понедельник северо-западные и центральные регионы Европейской России атаковал активный циклонический вихрь «Гвидо». Перемещение по территории региона связанных с ним атмосферных фронтов сопровождалось грозами, сильными ливнями и шквалами.

«В Псковской области за 12 часов выпало до 36 мм осадков, в Новгородской области – до 48 мм дождя, в Ленинградской – до 57 мм! Такие значения составляют от 1/3 до 2/3 от месячной нормы августа», - говорится в сообщении синоптиков.

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А в Тверской области при прохождении холодного атмосферного фронта наблюдалось редкое для нашего климата явление – торнадо. Он прошёл по территории города Андреаполь. В городе сорваны крыши с домов, несколько домов разрушено полностью, повалены столбы линий электропередач и множество деревьев. По информации областного МЧС, там погибли три человека, еще 8 пострадали.