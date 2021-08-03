Общество

Энергетики продолжают ликвидировать последствия непогоды по заявкам псковичей

Специалисты «Россети Северо-Запад» продолжают работать по локальным заявкам потребителей в Псковской области после ливней и мощного ветра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Основной удар стихии пришелся на южные и восточные районы области. Ветер срывал крыши и валил деревья.

Компания оперативно мобилизовала 50 бригад в составе 160 человек, 50 единиц техники. Специалисты продолжают работать в режиме повышенной готовности до полной ликвидации последствий стихии.

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«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» #Россети: 8-800-220-0-220, портал https://светлаястрана.рф.