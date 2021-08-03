Общество

В Гидрометцентре объяснили, почему Себежский район сильнее других пострадал при урагане

Себежский район пострадал при урагане «Гвидо» сильнее других муниципалитетов из-за географического положения. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Вчера, 2 августа, по югу Псковской области прошли грозы с шквалистым ветром. По словам Талы Нещадимовой, Себежский район традиционно «страдает при летних процессах». Это, отметила эксперт, объясняется его географическими особенностями: там много озер, узкие полосы земли, ветер по-разному разгоняется на водной и земной поверхности, и-за чего образуются аэродинамические трубы, в которых ветер усиливается.

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Тала Нещадимова допускает, что в регион снова придет ураган. «После 7-8 августа мы ожидаем повышение температур, воздух будет достаточно влажный, чтобы образовывались мощные кучевые облака. Пока говорить об этом рано, но для лета это явление абсолютно нормальное и естественное. Если в августе еще будут дни с высокими температурами, а пока мы просматриваем, что такие температуры могут быть, возможны еще грозы и шквалистые усиления ветра», - пояснила она.

Напомним, в минувший понедельник северо-западные и центральные регионы Европейской России атаковал активный циклонический вихрь «Гвидо». В Псковской области непогода оставила без света почти 180 населенных пунктов. Больше всего пострадали Невельский, Себежский, Порховский и Пустошкинский районы. Местами сильный ветер срывал крыши с домов.