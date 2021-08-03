Общество

Вероятность торнадо в Псковской области оценили синоптики

Псковские синоптики не прогнозируют возникновение торнадо не территории региона. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Напомним, в минувший понедельник северо-западные и центральные регионы Европейской России атаковал активный циклонический вихрь «Гвидо». В Псковской области непогода оставила без света почти 180 населенных пунктов. Больше всего пострадали Невельский, Себежский, Порховский и Пустошкинский районы. Местами сильный ветер срывал крыши с домов.

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А в одном из районов Тверской области 2 августа прошел мощный торнадо. Воздушный вихрь валил деревья, сносил легкие конструкции и крыши домов. По предварительным данным, погибли три человека, пострадали восемь, сообщает телеканал RT.

В Псковском гидрометцентре предположили, что торнадо был вызван сильным прогревом. «Скорее всего, там так же, как и при урагане в Себежском районе, сказались особенности местности. Это тоже было шквалистым усилением ветра», - пояснила Тала Нещадимова.

По ее словам, в Псковской области скорость ветра более 30 метров в секунду не прогнозируется. Такие показатели ни разу не были зафиксированы в регионе за весь период инструментальных наблюдений, отметила эксперт. «Поэтому я не вижу оснований предполагать, что у нас это (атмосферное природное явление - торнадо - ред.) вдруг случится. Давайте через левое плечо сплюнем, мы не хотим быть пионерами в этом явлении», - добавила она.