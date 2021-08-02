Общество

Псковская область попала в зону циклона «Гвидо»

Псковская область попала в зону циклона «Гвидо». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: pixabay.com

«Наш регион попал в зону циклона "Гвидо", который несет с собой ливни и сильные порывы ветра. За сутки местами может выпасть до 50 мм осадков, что составляет больше половины месячной нормы августа», - рассказал глава региона.

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«Россети Северо-Запад» готовятся к отражению стихии – формируются бригады, в область привозятся дополнительные резервные источники питания, продолжил Михаил Ведерников.

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«Все главы муниципалитетов также предупреждены – регион готовится встретить стихию во всеоружии. Наиболее сильные дожди ожидаются сегодня вечером и в первой половине ночи. Всем жителям Псковской области на этот период рекомендуется остаться дома и отказаться от длительных поездок. Берегите себя и своих близких!» - добавил губернатор.