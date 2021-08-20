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Общество

Михаила Ведерникова назвали «настоящим народным губернатором»

20.08.2021 10:47|ПсковКомментариев: 3

«Настоящим народным губернатором» назвал псковского губернатора Михаила Ведерникова председатель Общенациональной ассоциации ТОС, депутат Государственной Думы Виктор Кидяев. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение он высказал, открывая Международную конференцию местных сообществ «Укрепляем мир общинами». Конференция проходит в Пскове, а Виктор Кидяев присоединился к ней в режиме видео-конференц-связи.

Он подчеркнул важность того, чтобы простые человеческие ценности соблюдались во всем мире в любой ситуации. «Проект ТОСов объединил в Пскове людей из России, Израиля, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии вокруг простых истин, принципов уважения и дружбы. Сейчас важно знать правду о бедствиях людей во время Второй мировой войны, сохранять историческую память и справедливость. Мы помним о горе, которое несет война. Мероприятие, которое мы проводим, говорит о том, что подобные беды можно предотвратить и сделать все от нас зависящее, чтобы оградить человечество от трагедии, которые несут любые конфликты», - подчеркнул в своем выступлении председатель ассоциации.

Также он поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за поддержку активных и неравнодушных граждан, активистов ТОСов Псковской области. «Благодаря вашему решению, выделяются средства на реализацию их проектов. Спасибо за то, что вы так к этому относитесь, вы настоящий народный губернатор», - отметил Виктор Кидяев, напомнив, что накануне Псковская область и ассоциация ТОСов подписали соглашение о сотрудничестве. По его убеждению, это придаст новый импульс развитию движения ТОСОв. 

Другом Общенациональной ассоциации ТОСов он назвал депутата Госдумы Александра Козловского, благодаря которому идет движение по пути развития ТОСОв по всей стране, а сегодня и на международной арене.

Теги: #псков #ТОС #конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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