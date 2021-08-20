Глава Великих Лук поделился опытом работы института общественных советников

Глава города Великие Луки Николай Козловский поделился опытом работы института общественных советников. Об этом с Международной конференции местных сообществ «Укрепляем мир общинами», которая проходит в Пскове 20 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Институт общественных советников был создан в 2016 году по инициативе Николая Козловского. По его словам, именно благодаря этому институту в городе на деле осуществляется индивидуальный подход по устройству каждого района города.
Николай Козловский рассказал, что работа началась с изучения активности жителей каждого дома и их желания участвовать в общественной работе. «Этим занимались депутаты Великолукской гордумы со своими помощниками, которые хорошо знают своих избирателей и находятся с ними в постоянном контакте», - пояснил глава города.
Кандидатуры в общественные советники предлагали как жильцы дома, так и сами депутаты. «Общественные советники — это инициативные люди с активной гражданской позицией, ставящие проблемы дома при дворах, готовые предложить пути решения, а также умеющие строить диалог с властью», - заметил Николай Козловский.
Общественные советники привлекается к работе на безвозмездной основе. Николай Козловский подчеркнул, что в этом одно из основных отличий института от других практик общественного самоуправления.
Так, из пятнадцати территориальных образований города собрали представителей, которые в коллегиальной форме составили Совет советников. В период коронавируса встречи с активистами проходят в онлайн-режиме, заметил глава города.
По словам Николая Козловского, один раз в месяц общественный советник указывает территориальное образование, где организуют встречу с местными жителями, в которой принимает участие депутат Великолукской гордумы от соответствующего избирательного округа. В ходе диалога анализируют работы по благоустройству, составляют план деятельности, обсуждают проблемы жизни населения, часть из которых решают уже на месте.
Раз в квартал проходят встречи главы города с представителями от каждого территориального образования в рамках собрания Совета советников. На них обсуждают стратегические направления работы и общегородские вопросы.
Два раза в год приходит встреча со всеми общественными советниками, на которой подводят итоги полугодия, обсуждают бюджет и план работы на следующие полгода.