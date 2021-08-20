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Общество

Глава Великих Лук поделился опытом работы института общественных советников

20.08.2021 13:10|ПсковКомментариев: 1

Глава города Великие Луки Николай Козловский поделился опытом работы института общественных советников. Об этом с Международной конференции местных сообществ «Укрепляем мир общинами», которая проходит в Пскове 20 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Институт общественных советников был создан в 2016 году по инициативе Николая Козловского. По его словам, именно благодаря этому институту в городе на деле осуществляется индивидуальный подход по устройству каждого района города.

Николай Козловский рассказал, что работа началась с изучения активности жителей каждого дома и их желания участвовать в общественной работе. «Этим занимались депутаты Великолукской гордумы со своими помощниками, которые хорошо знают своих избирателей и находятся с ними в постоянном контакте», - пояснил глава города.

Кандидатуры в общественные советники предлагали как жильцы дома, так и сами депутаты. «Общественные советники — это инициативные люди с активной гражданской позицией, ставящие проблемы дома при дворах, готовые предложить пути решения, а также умеющие строить диалог с властью», - заметил Николай Козловский.

Общественные советники привлекается к работе на безвозмездной основе. Николай Козловский подчеркнул, что в этом одно из основных отличий института от других практик общественного самоуправления.

Он также рассказал, что уже на первой установочной встрече общественные советники предложили свои инициативы. «Так, было озвучено, что нужно место, куда можно обратиться за консультацией, некий центр, где будет собираться все предложения, где с ними будут знакомить всех советников. В качестве такого центра была организована общественная приемная главы города, где работают помощники, которые координируют деятельность общественных советников. Стоит отметить, что приемная выполняет технические функции и не подменяет общение главы города с людьми», - сказал Николай Козловский.

Так, из пятнадцати территориальных образований города собрали представителей, которые в коллегиальной форме составили Совет советников. В период коронавируса встречи с активистами проходят в онлайн-режиме, заметил глава города.

По словам Николая Козловского, один раз в месяц общественный советник указывает территориальное образование, где организуют встречу с местными жителями, в которой принимает участие депутат Великолукской гордумы от соответствующего избирательного округа. В ходе диалога анализируют работы по благоустройству, составляют план деятельности, обсуждают проблемы жизни населения, часть из которых решают уже на месте.

Раз в квартал проходят встречи главы города с представителями от каждого территориального образования в рамках собрания Совета советников. На них обсуждают стратегические направления работы и общегородские вопросы.

Два раза в год приходит встреча со всеми общественными советниками, на которой подводят итоги полугодия, обсуждают бюджет и план работы на следующие полгода.

«Благодаря институту общественных советников люди понимают, что их мнения имеют значения. Они сами определяют, как будет выглядеть их город, и начинают активно участвовать в его благоустройстве», - резюмировал Николай Козловский.

 

Теги: #великие луки #благоустройство #общественный советник
Источник: Псковская Лента Новостей
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