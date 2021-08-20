Общество

Александр Козловский: ТОСы – это кадровый резерв для местного самоуправления

ТОСы сегодня – это кадровый резерв для местного самоуправления, они являются помощниками для власти в решении самых разных задач. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления Александр Козловский в рамках Международной конференции местных сообществ «Укрепляем мир общинами» 20 августа.

Среди задач, в решении которых ТОСы помогают власти, он перечислил благоустройство территорий, социальную поддержку и опеку, профилактику правонарушений, организацию и проведение спортивных и культурных мероприятий, организацию пунктов оказания первичной медицинской помощи. Набирает обороты и институт общественных советников глав муниципальных образований.

«Сегодня свою работу ведут почти 35 тысяч органов ТОС во всех субъектах нашей страны! Институт ТОС – самая распространенная в России форма участия населения в работе местного самоуправления. Отдельно хочу отметить, что ТОСовское движение в России поддерживает наш президент Владимир Владимирович Путин, председатель правительства страны Михаил Владимирович Мишустин. В регионах ТОСы поддерживают главы субъектов. Примером служит Псковская область. Благодаря системной работе администрации и лично губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова в регионе ежегодно проводятся конкурсы на поддержку проектов активистов ТОС», - подчеркнул депутат Госдумы.

Важной задачей Общенациональной ассоциации ТОСов Александр Козловский видит сохранение и преумножение того потенциала, который есть на местах.

Для решения этой задачи ассоциация учредила и проводит всероссийский конкурс «Лучшая практика ТОС», который в следующем году пройдет во всех субъектах при поддержке органов региональной власти; развивает информационные ресурсы, в первую очередь сайт;

проводит и участвует в региональных, межрегиональных и международных форумах ТОС и местных сообществ; активно расширяет партнерскую сеть. Александр Козловский заявил об открытости ассоциации и пригласил к сотрудничеству все заинтересованные организации.

Добавим, в этом году ассоциация празднует свое пятилетие.