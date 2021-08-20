Общество

О ТОСах и добрососедстве

В Пскове сегодня, 20 августа, состоялась Международная конференция местных сообществ «Укрепляем мир общинами». Ее организатором выступила Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления. Главы муниципальных образований Псковской области, руководители ТОСов, депутаты, эксперты из других российских регионов и стран обсудили перспективы развития местных сообществ в общественной дипломатии и поделились опытом воплощения в жизнь ТОСовских инициатив. Тема территориального общественного самоуправления сейчас набирает обороты во многих российских регионах, и Псковская область здесь не исключение, а тот факт, что к сегодняшнему разговору в режиме видео-конференц-связи подключились представители Белоруссии, Израиля, Финляндии, Литвы, Эстонии и Германии, доказывает, что это важная тема и в международной повестке.

В Псковской области движение ТОСов начало активно развиваться с приходом на пост губернатора Михаила Ведерникова. Так, если в 2018 году у нас существовало только два ТОСа, то сейчас их уже 242! Первые шаги давались нелегко. Люди, включая представителей власти на местах, боялись этой странной аббревиатуры и относились с недоверием к возможности решать проблемы своих населенных пунктов при помощи механизма территориального общественного самоуправления, но у наиболее инициативных это получилось, а за ними по принципу «и мы тоже хотим - чем мы хуже?» потянулись и остальные.

Открывая сегодняшнюю конференцию, Михаил Ведерников подчеркнул, что для нашего региона тема ТОСов имеет особое стратегическое значение. Псковская область занимает второе место в стране по числу населенных пунктов – их тысячи, и у каждого свои особенности. «Объективно невозможно к каждому из населенных пунктов подойти адресно и предметно, досконально учитывая всю местную специфику и потребности. Эту задачу могут выполнить только сами жители, создавая ТОСы и формируя собственную повестку», - заметил губернатор.

В Псковской области живет много активных граждан, которые хотели бы сделать жизнь своего населенного пункта лучше, но собственными силами, без финансовой поддержки со стороны, им не обойтись - ни спортивную площадку не установить, ни дорогу заасфальтировать, ни Дом культуры отремонтировать.

Чтобы поддержать добрые начинания инициативных граждан на местах, администрация области в тесном взаимодействии с Псковским областным Собранием разработала механизм поддержки ТОСов через реализацию грантов на конкурсной основе. Так, в 2019 году на грантовую поддержку было направлено 3,5 млн рублей, а в бюджете на текущий год было предусмотрено уже 20 млн рублей. Однако многие яркие и крайне нужные проекты ТОСов не прошли первичный отбор и остались без поддержки, поэтому власти региона объявили второй этап конкурса на 5 млн рублей, а затем увеличили эту сумму еще на миллион. Это позволило поддержать грантами почти все ТОСы, которые пожелали поучаствовать в конкурсе. В следующем году на поддержку территориального общественного самоуправления в Псковской области планируется направить не менее 26 млн рублей. Также власти региона взяли за правило поддерживать наиболее активные ТОСы не только грантами, но и передавая им детские и воркаут-площадки, чтобы они могли устанавливать их на своих территориях. Сегодня в рамках конференции Михаил Ведерников пообещал, что всесторонняя поддержка ТОСов будет продолжена, поскольку в этом инструменте видится огромный потенциал.

«Мы для себя поставили задачу, чтобы вся территория Псковской области без исключений была разграничена между органами общественного самоуправления. У нас уже есть примеры, когда ТОСы работают стратегически, планируют задачи на год вперед, а муниципалитет уже выстраивает свою работу, исходя из этих предложений. Это отличное взаимодействие, которое дополняет существующую систему местного самоуправления. Практика говорит о том, что ТОСы незаменимы», - подчеркнул губернатор.

Созвучное с ним мнение сегодня высказал и председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Он пообещал, что депутаты регионального парламента всегда будут поддерживать хорошие начинания, исходящие от жителей населенных пунктов Псковской области.

«Сегодня депутатов не нужно убеждать в необходимости выделять на ТОСы больше средств из регионального бюджета, однако хотелось бы обратиться с предложением к органам местного самоуправления по мере возможности тоже выделять хотя бы небольшие средства, чтобы и со стороны районов поддерживать такие замечательные инициативы. Общими усилиями мы сможем изменить нашу среду к лучшему», - добавил он.

Стоит отметить, что усилия органов власти Псковской области по развитию движения ТОС в рамках сегодняшней конференции были отмечены на уровне Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления. Председатель ассоциации, депутат Государственной Думы Виктор Кидяев назвал Михаила Ведерникова «настоящим народным губернатором», поблагодарив его за финансовую и методическую поддержку инициатив, исходящих от активистов ТОСов. В целом же в своем спиче он обратился к теме сбережения человеческих ценностей, добрососедских отношений во всем мире и подчеркнул важность того, что сегодня в Пскове тема ТОСов объединила вокруг простых истин, принципов уважения и дружбы людей из России, Израиля, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии.

«Сейчас важно знать правду о бедствиях людей во время Второй мировой войны, сохранять историческую память и справедливость. Мы помним о горе, которое несет война. Мероприятие, которое мы проводим сегодня, говорит о том, что подобные беды можно предотвратить и сделать все от нас зависящее, чтобы оградить человечество от трагедии, которые несут любые конфликты», - подчеркнул в своем выступлении Виктор Кидяев.

Кстати, тема добрососедства и настройки международного взаимодействия, так или иначе, сегодня звучала и из уст других спикеров: представителя министерства иностранных дел РФ в Пскове Александра Иванова, советника руководителя Россотрудничества Леонида Ежова; сопредседателя Международной Общественной палаты Александра Ольшевского, депутата Кнессета Государства Израиль Татьяны Мазарской.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Общенациональной ассоциации ТОС Александр Козловский в своем докладе остановился на итогах работы данного объединения. Так, важной его задачей является сохранение и преумножение того потенциала, который есть на местах. Для этого проводится всероссийский конкурс «Лучшая практика ТОС», который в следующем году пройдет во всех регионах. ТОСы Александр Козловский считает кадровым резервом для местного самоуправления, помощниками власти в решении самых разных задач.

Примерно две трети конференции было посвящено обмену опытом работы по разным аспектам, связанным с развитием территориального общественного самоуправления. Так, глава Великих Лук Николай Козловский познакомил присутствующих с практикой работы института общественных советников, который был создан по его инициатива в 2016 году. Представители Литвы, Германии, Финляндии и Эстонии рассказали, как в этих странах функционируют местные общины. Кроме того, представители ТОСов, работающих в Стругокрасненском, Пыталовском районах Псковской области и на территории ряда российских регионов, выступили с докладами об успешном опыте реализации своих проектов. Наиболее активные участники ТОС Псковской области в рамках конференции поощрены Почетным грамотами и благодарностями Общенациональной ассоциации.

P. S. Накануне Псковская область и ассоциация подписали соглашение о сотрудничестве. Обе стороны убеждены, что это придаст новый импульс развитию движения ТОСОв на территории региона. А значит решенных проблем местного уровня будет больше.

Татьяна Иванова